Efectos de El Niño

Santa Fe prepara reservorios intermedios en la ciudad

Ante la emergencia hídrica, el Municipio acondiciona cinco retardadores (terrenos) en puntos estratégicos alejados de los ríos para evitar anegamientos en los barrios. De manera simultánea, se profundizan los reservorios del oeste y se aprovecha la tierra extraída para rellenar zonas bajas.