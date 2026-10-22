En el marco de la emergencia hídrica generada por el fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Santa Fe desarrolla un plan integral de acondicionamiento de espacios destinados a funcionar como retardadores hídricos en distintos puntos estratégicos. Las intervenciones se concentran en cinco reservorios intermedios ubicados en El Sabalito, Pompeya, Roca, Cabaña Leiva y la zona del Centro Unión Empleados de Comercio (CUEC).
Santa Fe prepara reservorios intermedios en la ciudad
Ante la emergencia hídrica, el Municipio acondiciona cinco retardadores (terrenos) en puntos estratégicos alejados de los ríos para evitar anegamientos en los barrios. De manera simultánea, se profundizan los reservorios del oeste y se aprovecha la tierra extraída para rellenar zonas bajas.
De forma paralela, el Municipio lleva adelante la limpieza y profundización de los reservorios 2, 3, 4, 5 y 6 ubicados a la vera de la avenida Circunvalación, los cuales conforman un área amortiguadora de 250 hectáreas para el sistema de bombeo del oeste. Es importante mencionar que los reservorios acumulan el agua que viene del sistema de drenaje urbano.
Limpieza, profundización y reutilización
Por otra parte, la profundización del sistema principal de reservorios genera un esquema de reacondicionamiento del suelo urbano. Según explicó el secretario, las tareas se ejecutan mediante licitaciones y con equipos de la administración municipal de las bases Derqui y Arizu, en coordinación con las direcciones de Higiene y de Mantenimiento Vial.
“Toda la tierra que se saca sirve para rellenar lugares que también son bajos. Entonces, mientras profundizamos garantizamos el escurrimiento y a su vez damos garantía de suelos más altos”. Un ejemplo de ello es el reservorio 3 de Barranquitas, donde la tierra extraída permite rellenar los terrenos destinados a reubicar a 55 familias que se encontraban asentadas en zonas de anegamiento hídrico, en una tarea conjunta entre el Municipio y la Provincia.
Finalmente, sobre el contexto actual y las soluciones operativas ante la falta de obras de mayor escala, Rudi subrayó: “De calle Gorriti al norte sabemos que hay desagües que no se construyeron y que el plan director de desagüe hasta el momento no podemos seguir concretándolo porque siempre hubo financiamiento internacional o nacional, y para esto hoy no es la situación. En la medida que no tengamos la posibilidad de hacer los desagües estructurales de importancia que necesitan muchos recursos, necesitamos encontrar estos paliativos. Por eso, el Municipio conjuntamente con el apoyo de Provincia vamos haciendo estas instancias como superadoras”.