En el marco del cierre del ciclo 2023-2026 del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por Unicef, la Municipalidad de Santa Fe recibió un reconocimiento por los avances logrados en la promoción de derechos, la capacitación de sus equipos territoriales y el acompañamiento integral a las familias.
Unicef y la Provincia reconocieron el trabajo de Santa Fe en políticas de primera infancia
La distinción de Unicef marca un paso clave en las políticas públicas locales destinadas a garantizar el cuidado integral y la protección de las infancias.
La distinción formó parte de un encuentro provincial donde también se celebró la expansión de esta estrategia, la cual ya beneficia a más de 470 mil niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santafesino.
Logros locales en la promoción y protección de la niñez
Durante la evaluación final de la etapa de tres años, el organismo de Naciones Unidas valoró especialmente la reestructuración del esquema de gestión municipal en Santa Fe. Entre las acciones más destacadas figura la creación del Área de Promoción de Derechos —dependiente de la Dirección de Infancias y Adolescencias—, espacio diseñado para consolidar tareas preventivas y de acompañamiento comunitarios.
A su vez, la conformación de la Mesa de Primera Infancia permitió articular de manera directa las áreas locales de salud, educación, género, accesibilidad y acción social. Este trabajo transversal busca garantizar respuestas integradas desde los primeros años de vida de los niños.
El intendente Juan Pablo Poletti participó del acto y expresó: “Para nosotros, poner a las infancias en el centro de las políticas públicas es una responsabilidad y una decisión de gestión. Quiero agradecer a Unicef por este reconocimiento y por acompañar el trabajo que venimos realizando en nuestra ciudad”. Además, enfatizó que este logro no marca el final del camino: “Es un impulso para seguir trabajando, consolidar lo que construimos y asumir los desafíos que todavía tenemos por delante”.
Un marco institucional y de capacitación para las familias
La estrategia de la Dirección de Infancias y Adolescencias de la capital se centró en dos ejes principales: Entornos Libres de Violencia y Primera Infancia. Mediante estos programas se promovieron derechos en escuelas, plazas e instituciones municipales, facilitando la participación directa a través de herramientas como el Consejo de Niños.
Paralelamente, los equipos técnicos del municipio recibieron capacitaciones continuas en materia de inclusión, lenguaje de señas, primeros auxilios y prácticas educativas. En relación directa con los vecinos, se implementaron talleres de crianza, alimentación saludable, huertas y espacios de integración intergeneracional. Este enfoque se consolidó normativamente tras la aprobación de la ordenanza que creó el Programa Municipal de Crianzas Respetuosas, marco legal para sostener la agenda local de cuidados.
Impacto provincial del programa MUNA
La entrega de distinciones se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la capital provincial con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, junto a representantes de Unicef Argentina e intendentes de la región.
En el evento se reconoció a seis municipios que finalizaron este ciclo de trabajo: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y Vera. Al mismo tiempo, otras nueve localidades (Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo) comenzaron los talleres para integrarse al esquema.
Claudio Díaz remarcó el impacto cuantitativo y la metodología del proyecto: “Nos llena de orgullo que Unicef nos acompañe. Esta iniciativa aporta metodología para el uso eficiente de los fondos que la provincia y los municipios destinan, con mucho esfuerzo, a esta temática. Más de 470.000 niñas y niños serán alcanzados por estas iniciativas”.
Retos a futuro en la agenda de cuidados
A pesar de las metas alcanzadas durante el ciclo 2023-2026, la Municipalidad de Santa Fe e instituciones socias identificaron los próximos pasos. Entre los compromisos fijados se destacan la mayor institucionalización de la Estrategia Integral de Primera Infancia, la incorporación de organizaciones sociales a la red comunitaria y el fortalecimiento de los espacios de cuidado para menores de entre 3 y 6 años.
El programa MUNA alcanza a más de 200 municipios repartidos en 12 provincias de Argentina, involucrando a unos cinco millones de niños y adolescentes con el objetivo de priorizar la perspectiva de la infancia en las agendas de gestión pública local.