Infancia

Alimentación infantil: Santa Fe refuerza las recomendaciones para niños de hasta 3 años

El Ministerio de Salud de Santa Fe presentó una actualización de las guías alimentarias destinadas a niños de 0 a 36 meses. Con el acompañamiento de UNICEF, la iniciativa pone el foco en la lactancia materna, la alimentación segura y saludable, la relación de los chicos con la comida y la influencia del marketing de productos ultraprocesados.