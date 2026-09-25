Este viernes

Comenzó en Santa Fe el primer Congreso Municipal de Salud Mental y Consumos Problemáticos

La jornada comenzó a las 8 y se desarrolla hasta las 18 bajo el lema “La salud mental se construye en comunidad”. Participan referentes de la Municipalidad, la academia y distintos sectores vinculados con el abordaje de los consumos problemáticos.