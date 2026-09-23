Septiembre amarillo

Prevención del suicidio: qué señales atender y cómo intervenir a tiempo frente a una crisis

Especialistas advierten sobre la importancia del diálogo y la contención temprana ante señales de alerta en jóvenes que atraviesan situaciones de crisis. La Red Argentina de Suicidología realizará una jornada gratuita de capacitación el 24 de octubre en la Universidad Católica de Santa Fe sobre prevención.