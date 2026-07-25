Datos más precisos

Suicidios en Argentina: qué muestran los datos oficiales y por qué la prevención es clave

El Informe SNIC 2025 reúne información sobre las muertes violentas registradas en el país y permite observar la evolución de los suicidios, las diferencias entre jurisdicciones y los desafíos que todavía existen para contar con estadísticas completas. Los datos también ayudan a pensar estrategias de prevención y detección temprana.