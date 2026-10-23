En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 23 de octubre

La jornada de este viernes 23 de octubre comenzó con lloviznas, humedad elevada y calzadas resbaladizas. Además, hay cortes de luz programados en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, desvíos en el Puente Carretero y restricciones en rutas de la provincia.