En menos de cinco minutos, conocé la información clave para organizar el día: cómo estará el tiempo, qué recorridos conviene revisar antes de viajar, dónde habrá interrupciones eléctricas y qué servicios consultar antes de salir de casa.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 23 de octubre
La jornada de este viernes 23 de octubre comenzó con lloviznas, humedad elevada y calzadas resbaladizas. Además, hay cortes de luz programados en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, desvíos en el Puente Carretero y restricciones en rutas de la provincia.
Clima en Santa Fe: lloviznas, tormentas aisladas y una máxima de 24°C
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 23 de octubre con cielo cubierto y llovizna. A las 6, la temperatura era de 19,9°C, la humedad alcanzaba el 100% y el viento soplaba desde el sur a 10 km/h. La visibilidad se ubicaba en cinco kilómetros, según los datos meteorológicos suministrados para la jornada.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C. Se esperan lloviznas durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones hacia la noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% en los tres períodos.
El viento continuará predominando del sur, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.
Estas condiciones requieren atención para quienes se desplazan temprano, especialmente en calles, avenidas y rutas donde la humedad puede reducir la adherencia de los neumáticos. Antes de salir, conviene revisar las actualizaciones del pronóstico y contemplar posibles demoras.
Pronóstico extendido
Sábado 24: mínima de 15°C y máxima de 22°C.
Domingo 25: mínima de 13°C y máxima de 20°C.
Lunes 26: mínima de 10°C y máxima de 22°C.
El descenso térmico será más notorio durante el domingo y las primeras horas del lunes. Luego, las temperaturas máximas volverán a subir.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, es recomendable llevar una campera liviana, especialmente si vas a regresar por la noche o tenés actividades durante las primeras horas del lunes. Para este viernes, además, conviene llevar paraguas o piloto.
Tránsito en Santa Fe: desvíos en el Puente Carretero y precaución en las rutas
Las lloviznas y las calzadas húmedas obligan a extremar las precauciones al circular por las rutas santafesinas. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó condiciones resbaladizas en las regiones sur, centro y norte, además de visibilidad parcialmente reducida en distintos sectores.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Las obras para construir el nuevo puente y sus accesos mantienen modificaciones en la circulación.
Si viajás hacia Santo Tomé, tené en cuenta que la mano que conduce a esa ciudad funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte.
La recomendación es salir con tiempo adicional, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. Si tu recorrido lo permite, evaluá una alternativa para evitar las demoras.
RN A012: corte total previsto para el domingo
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que el domingo 25 de octubre, entre las 7.30 y las 19, se realizará un corte total de tránsito sobre la Ruta Nacional A012, a la altura de Piñero, por trabajos en las vías del ferrocarril.
Los desvíos estarán ubicados en las intersecciones de la A012 con las rutas provinciales 14 y 18. Si tenés previsto viajar por la zona el domingo, organizá el recorrido con anticipación.
Por otra parte, continúa el corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Los desvíos se realizan en los cruces de la A012 con la RN 34 y la RP 25.
RP 1: atención por la crecida del río Paraná
En el norte provincial, el avance del agua obliga a extremar las precauciones sobre la Ruta Provincial 1. En distintos sectores hay personas trasladando ganado, por lo que pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Reducí la velocidad, evitá maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos, y prestá atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN 174: circulación alternada en el puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174 continúan los trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras.
Para quienes viajen por este corredor, se recomienda respetar la señalización y contemplar tiempo adicional.
En cuanto a las rutas nacionales 11 y 168, Circunvalación y la autopista Santa Fe-Rosario, la información revisada no permite confirmar un parte completo y actualizado de todos esos corredores para este viernes. Antes de viajar, consultá el estado de la ruta y las novedades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Cortes de luz hoy en Santa Fe y Sauce Viejo: horarios y zonas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó cortes programados para este viernes por tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
En la ciudad de Santa Fe, las interrupciones previstas son las siguientes:
De 8 a 12: Tte. Loza, Chacho, Larrechea y Ponce de León.
De 9 a 10: avenida Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y pasaje Ingenieros.
De 9 a 13: Doldán, Espinoza, Arzeno y Carrasco.
En Sauce Viejo, se programó una interrupción de 9 a 13 en el sector de la Ruta Nacional 11, calle 12, calle 14 y calle 3.
Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, tené en cuenta los horarios al organizar tus actividades. Si dependés de internet o de equipos eléctricos para trabajar, conviene anticipar las tareas importantes.
Los trabajos pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas. Para verificar posibles cambios o consultar otras localidades, ingresá al sitio oficial de la EPE.
Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Clima: contemplá lloviznas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche.
Tránsito: manejá con precaución por las calzadas húmedas y revisá las novedades de tu recorrido.
Puente Carretero: considerá los desvíos y sumá tiempo al viaje entre Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes de luz: verificá si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas y consultá posibles actualizaciones.
Agua: revisá los avisos de ASSA si tenés problemas de suministro.
ANSES y PAMI: confirmá turnos, horarios y documentación en los canales oficiales.
Qué llevar: paraguas o piloto, una campera liviana y el teléfono con batería suficiente.
Qué evitar: sobrepasos riesgosos, frenadas bruscas y circular rápido sobre calzadas resbaladizas.
La recomendación del día: antes de salir, revisá el pronóstico y el estado del tránsito. Si viajás por rutas provinciales o tenés que cruzar el Puente Carretero, organizá el recorrido con anticipación y contemplá posibles demoras.