Un motociclista murió este jueves tras protagonizar un grave accidente de tránsito sobre la avenida General Paz, a la altura de Cabildo, en la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió durante la madrugada y provocó importantes complicaciones en la circulación vehicular.
Un motociclista murió en un siniestro vial sobre la avenida General Paz
El hecho ocurrió durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Cabildo. El SAME constató el fallecimiento de la víctima y la Policía Científica realiza peritajes para determinar cómo se produjo el impacto.
El hecho se registró en el kilómetro 1,5, sobre la mano que conduce hacia el Río de la Plata. De acuerdo con las primeras informaciones, una mala maniobra habría desencadenado el accidente.
Cómo ocurrió el accidente
Luego del impacto, el motociclista quedó tendido sobre la mano contraria a la que circulaba. Esta situación obligó a interrumpir inicialmente el tránsito en ambos sentidos de la avenida.
Tras recibir una alerta, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los profesionales de la salud únicamente pudieron constatar su fallecimiento.
Operativo policial
A raíz del procedimiento, la circulación permanece completamente interrumpida en sentido al Riachuelo. Los vehículos son desviados por las bajadas de Cabildo y Maipú.
En tanto, también se encuentra afectado uno de los carriles en dirección al Río de la Plata, lo que genera demoras para quienes transitan por la zona.
Personal de Tránsito trabaja en el lugar para organizar la circulación y ordenar los desvíos.
Investigan las causas
Mientras continúa el operativo, efectivos de la Policía Científica de la Ciudad realizan las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.
Hasta el momento, no se establecieron oficialmente las causas del choque ni se logró confirmar la identidad del motociclista fallecido.