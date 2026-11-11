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Tres condenados por operar un kiosco de drogas en San José del Rincón

Deberán cumplir penas de ejecución efectiva y pagar multas. Además, se dispuso el decomiso de los más de 7,6 millones de pesos secuestrados y la destrucción de los estupefacientes.

Secuestraron 97 gramos de marihuana. Imagen alusivaSecuestraron 97 gramos de marihuana. Imagen alusiva
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Dos hombres y una mujer de San José del Rincón fueron condenados en el marco de una causa que investiga la venta de estupefacientes en un kiosco que funcionaba las 24 horas.

Las sentencias fueron dispuestas por el juez penal Pablo Busaniche tras haber admitido tres procedimientos de juicio abreviado que habían sido presentados por el fiscal Arturo Haidar, la defensora pública Leticia Feraudo y el defensor particular Alejo Almirón.

La causa tramitó ante el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y terminó con los tres miembros del mismo grupo familiar con condenas de prisión efectiva por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

fiscal Arturo Haidar. Foto: Flavio RainaEl fiscal Haidar estuvo a cargo de la investigación. Foto: Flavio Raina

Elida Marisel Alderete fue condenada a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, al igual que Daniel Agustín Yedro. La pena aplicada a Lucas Leonel Ojeda fue de 4 años y 3 meses de prisión efectiva y además fue declarado reincidente. A los tres les impusieron multas equivalentes a 45 unidades fijas.

A través de un kiosco

Los hechos delictivos atribuidos tuvieron su epicentro en una finca de calle Vicente Zarza, entre Cortada Yerbé y Puerto de los Padres, en el barrio Los Espinillos de San José del Rincón.

En dicho inmueble, las tareas de inteligencia constataron el funcionamiento de un puesto de venta que operaba camuflado tras un portón con un cartel que rezaba "24 hs. Se vende Fernandito, gaseosas, cigarrillos, jugo, cerveza, vino".

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La investigación judicial se había iniciado a partir de reiteradas llamadas de los vecinos a la Central de Emergencias 911, en las que alertaban sobre el constante movimiento de compradores que acudían al lugar a cualquier hora del día. Incluso, en las entrevistas encubiertas realizadas durante los patrullajes, los lugareños afirmaron textualmente ante los efectivos que "ahí vende droga".

Durante el allanamiento concretado por personal de Prefectura Naval Argentina el 24 de mayo de 2025, los uniformados secuestraron 97 gramos de marihuana, 6,8 gramos de clorhidrato de cocaína y envoltorios fraccionados. Además, hallaron balanzas de precisión, material de estiramiento como bicarbonato y una suma total de $7.605.550 en efectivo incautada en distintas habitaciones de la propiedad.

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En el procedimiento también secuestraron cartuchos calibre .22 y .32, junto a un revólver sin cachas y una réplica de pistola. Los efectivos constataron que la precaria vivienda contaba con escasas mercaderías comerciales, lo que reforzó la hipótesis de que el millonario monto secuestrado estaba destinado a la adquisición de más estupefacientes para abastecer la plaza local.

Las condenas

Al momento de resolver, el juez Busaniche condenó a Alderete, Yedro y Ojeda como coautores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Juez Pablo BusanicheLos condenó el juez Busaniche.

Las penas impuestas alcanzaron los 4 años de prisión de efectivo cumplimiento y multa de 45 unidades fijas para dos de los implicados. En tanto, para Ojeda, el magistrado fijó una pena de 4 años y 3 meses de prisión efectiva, multa y declaración de reincidencia, atento a que registraba un antecedente condenatorio firme por el delito de “robo calificado”.

Además de las penas privativas de la libertad, el fallo dispuso el decomiso de todo el dinero oportunamente secuestrado y la destrucción del material estupefaciente.

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