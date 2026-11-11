Un importante robo fue descubierto durante las primeras horas del miércoles en la sucursal de la zapatería Bucanero ubicada sobre avenida Aristóbulo del Valle al 6600, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Rompieron la vidriera y robaron mercaderías en una zapatería en zona norte
El robo fue descubierto durante la mañana del miércoles por los empleados de la firma Bucanero (sucursal de A. del Valle 6600). Al llegar para iniciar la jornada encontraron uno de los paños vidriados destrozado y un importante desorden en el interior. Intervino personal policial y de la PDI, que trabaja sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.
El episodio salió a la luz cuando los empleados llegaron al comercio para comenzar con sus actividades habituales. Al aproximarse al local advirtieron que una de las vidrieras había sido destrozada. La rotura era apenas el primer indicio de lo que encontrarían pocos segundos después.
Cuando ingresaron comprobaron que el interior estaba completamente revuelto y que faltaba una cantidad todavía no precisada de mercadería. El panorama motivó un inmediato llamado a la policía para denunciar lo sucedido.
Poco después arribó un móvil del Comando Radioeléctrico, cuyos efectivos realizaron las primeras actuaciones y convocaron a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).
Peritajes en el lugar
Con el procedimiento en marcha, los investigadores dispusieron que los empleados permanecieran fuera del establecimiento mientras se desarrollaban las tareas periciales. La medida buscó preservar la escena y evitar que se alteraran posibles rastros que pudieran resultar de utilidad para esclarecer el hecho.
De acuerdo con la reseña policial, el episodio fue registrado como robo consumado y tuvo como víctimas a los responsables de la zapatería. El lugar del procedimiento fue consignado en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Juan Castelli.
También se dio intervención al fiscal en turno, quien deberá impartir las directivas correspondientes para avanzar con la investigación.
Analizan imágenes de las cámaras
Por el momento, uno de los principales objetivos de los investigadores consiste en establecer cómo se produjo el ingreso al comercio y quiénes fueron los responsables. En este sentido algunas versiones dan cuenta que el autor del hecho habría sido un delincuente solitario.
En tanto otras fuentes aseguran que fueron varios los individuos que ingresaron al local actuando en combinación con otros que aguardaban desde el exterior.
Para ello se encuentran bajo análisis las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Esos registros podrían aportar información sobre los movimientos previos y posteriores al robo, además de permitir reconstruir el recorrido de los autores.
Hasta el momento se confirmó el faltante de distintos artículos de la zapatería. No trascendió, en cambio, si los delincuentes también lograron apoderarse de dinero en efectivo.
Mientras tanto, las actuaciones continúan para determinar la modalidad del ataque, la cantidad de personas que participaron y el valor de los elementos sustraídos.