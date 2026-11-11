Inseguridad en Santa Fe

Rompieron la vidriera y robaron mercaderías en una zapatería en zona norte

El robo fue descubierto durante la mañana del miércoles por los empleados de la firma Bucanero (sucursal de A. del Valle 6600). Al llegar para iniciar la jornada encontraron uno de los paños vidriados destrozado y un importante desorden en el interior. Intervino personal policial y de la PDI, que trabaja sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.