Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes provocó la destrucción total de un automóvil en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en el límite con Recreo.
Incendio y destrucción total de un auto en zona norte
Un Peugeot 405 fue alcanzado por un incendio de importantes proporciones en la zona norte de la ciudad. El vehículo estaba estacionado sobre calle Facundo Quiroga al 4600 y terminó con daños totales. Su propietario manifestó que el rodado se encontraba fuera de uso debido a problemas mecánicos.
El episodio ocurrió alrededor de las 3.50, en inmediaciones de calle Facundo Quiroga al 4600, donde personal de la Agrupación Bomberos Zapadores debió intervenir para controlar un proceso ígneo que se había generalizado en el interior de un vehículo.
El rodado afectado era un Peugeot 405, de cuatro puertas y color azul, que se encontraba estacionado sobre la margen sur de la mencionada arteria.
Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron el automóvil envuelto en llamas. La dotación desplegó sus tareas y logró extinguir el fuego, aunque la intensidad del proceso térmico terminó comprometiendo la totalidad de la unidad.
Vehículo fuera de circulación
Durante la inspección inicial, los efectivos advirtieron que el automóvil no tenía colocada la batería y que una de sus puertas, precisamente la trasera izquierda, se encontraba abierta.
En el lugar también estaba presente el propietario del vehículo, un hombre de 28 años, quien manifestó que el Peugeot se encontraba en desuso debido a distintos problemas mecánicos.
Las circunstancias en las que se inició el fuego no fueron precisadas en el parte de intervención. Tampoco se informó sobre personas lesionadas como consecuencia del episodio.
Intervención de los bomberos
El procedimiento estuvo a cargo de una dotación del Cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores, que trabajó en la extinción del incendio y en las tareas posteriores de control.
También se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico, que acudió al lugar en un móvil policial para prestar colaboración. Todo lo acontecido fue informado al fiscal en turno.
Las tareas concluyeron alrededor de las 4.40, cuando los bomberos dieron por finalizada su intervención. El saldo fue la destrucción total del automóvil.