Santa Fe

Incendio y destrucción total de un auto en zona norte

Un Peugeot 405 fue alcanzado por un incendio de importantes proporciones en la zona norte de la ciudad. El vehículo estaba estacionado sobre calle Facundo Quiroga al 4600 y terminó con daños totales. Su propietario manifestó que el rodado se encontraba fuera de uso debido a problemas mecánicos.