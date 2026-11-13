Tribunales de Santa Fe

La Cámara confirmó la condena por abuso sexual al muralista "Cobre", pero redujo la pena

La alzada ratificó por unanimidad la responsabilidad penal de Andrés Iglesias Petrochelli por la violación de su expareja, ocurrida en diciembre de 2022. Los camaristas analizaron las contradicciones del acusado, las pruebas que corroboraron el relato de la víctima y los argumentos defensivos. La sanción, de prisión efectiva, se redujo un año.