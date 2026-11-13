Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación por la desaparición de Loan Peña planteó ante el tribunal la posibilidad de que el niño haya sido atropellado y que las personas involucradas en el supuesto accidente hayan ocultado su cuerpo.
Qué pasó con Loan: la declaración del policía sobre la hipótesis del atropello en Corrientes
El efectivo que participó de los primeros operativos expuso ante el tribunal una posible explicación sobre la desaparición del niño y detalló los resultados de las pericias realizadas durante la investigación.
Se trata de Leandro Simón, quien declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y repasó distintas hipótesis que surgieron durante las primeras etapas de la investigación. El menor desapareció en junio de 2024, durante un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.
Durante su exposición, el efectivo aclaró que la posibilidad de un atropello y posterior ocultamiento del cuerpo constituye una interpretación personal y no una conclusión confirmada por las pruebas. También señaló que quienes habrían participado podrían haber evitado asistir médicamente al niño o recurrido a otras personas para deshacerse del cuerpo.
La hipótesis del atropello
Simón recordó que formó parte de los operativos realizados durante las primeras semanas posteriores a la desaparición de Loan. Entre las tareas en las que intervino mencionó rastrillajes, allanamientos y distintas pericias sobre vehículos, teléfonos celulares y elementos encontrados en las inmediaciones de El Algarrobal.
Uno de los vehículos examinados fue la camioneta Ford Ranger perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales sospechosos en la causa.
El subcomisario explicó que, durante la investigación, se analizaron distintos indicios que dieron lugar a sospechas sobre lo ocurrido con el menor. Sin embargo, insistió en que la posibilidad de un accidente seguido de un ocultamiento no representa una certeza judicial.
Los registros telefónicos
Otro de los puntos abordados durante la declaración estuvo relacionado con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.
Según explicó Simón, los investigadores detectaron períodos sin señal y posibles eliminaciones de información en algunos de los dispositivos examinados. En particular, señaló que el teléfono de Pérez dejó de registrar actividad en dos oportunidades durante la jornada en la que desapareció Loan.
La revisión de las comunicaciones también permitió identificar mensajes que Pérez le envió al entonces comisario Walter Maciel. En ellos, solicitaba custodia policial y pedía dejar sus vehículos en la comisaría porque temía que pudieran colocar pruebas en su contra.
Además, el subcomisario mencionó información obtenida a partir de la geolocalización del teléfono de Caillava. De acuerdo con su exposición, esos registros serían compatibles con un posible encuentro con Laudelina Peña, tía del niño, durante las primeras horas de la búsqueda.
Laudelina había declarado ante el tribunal que Loan fue atropellado, aunque posteriormente se retractó y sostuvo que esa versión era falsa.
Qué revelaron las pericias
Durante la audiencia también declaró Abril Pizarro, integrante de las fuerzas de seguridad, quien brindó detalles sobre los estudios realizados en la Ford Ranger de Pérez y Caillava.
La subinspectora explicó que una prueba química aplicada sobre el paragolpes delantero del vehículo arrojó reacciones compatibles con posibles rastros de sangre. No obstante, aclaró que se trataba de un procedimiento orientativo y que sus resultados necesitaban ser corroborados mediante análisis posteriores.
Por otra parte, otro integrante de Gendarmería presentó una interpretación diferente sobre una marca detectada en la camioneta. Según indicó, la señal observada parecía corresponder al roce con un objeto duro y no necesariamente al impacto contra una persona.
El juicio por Loan
Las declaraciones de los efectivos permitieron repasar algunas de las principales líneas de investigación que surgieron durante los primeros meses de búsqueda del niño.
La posibilidad de un atropello, los registros de comunicaciones, los movimientos de los vehículos y los resultados de las pericias forman parte de los elementos expuestos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
En ese contexto, las afirmaciones de Simón sobre un posible accidente seguido del ocultamiento del cuerpo fueron presentadas como una apreciación personal del investigador y no como un hecho demostrado en el expediente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.