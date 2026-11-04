El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024, continúa este martes con una nueva jornada de declaraciones. En esta oportunidad, está previsto que comparezcan policías y especialistas que participaron en distintas tareas vinculadas con la investigación.
Caso Loan: ocho especialistas y efectivos de seguridad brindan testimonio en el juicio
La audiencia incluye profesionales de áreas como criminalística, odorología forense y medicina legal, además de integrantes de distintas dependencias que participaron en tareas vinculadas con la investigación.
La audiencia contará con ocho testimonios de integrantes de fuerzas de seguridad y profesionales de distintas áreas periciales. Sus intervenciones forman parte de las pruebas que se analizan en el debate para reconstruir lo ocurrido con el nene y determinar las responsabilidades de los acusados.
Quiénes declararán
Entre los testigos convocados para esta jornada se encuentran Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta, y Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes.
También fueron citados Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal; Uriel Rossi, inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; y Fernando Lobo, subinspector de la misma dependencia.
La lista se completa con Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de la Policía Federal; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de esa fuerza; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.
Por otra parte, las partes acordaron desistir de la declaración de Hernán Paul Alfonso, otro integrante de las fuerzas de seguridad que había sido convocado. Además, todavía debe resolverse la situación de otros testigos previstos para el proceso.
Qué imputados ya declararon
En las audiencias anteriores, cuatro de los siete acusados del expediente principal brindaron testimonio. Se trata de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Bernardino Benítez, expareja de ella; y Walter Maciel, excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio.
Sus declaraciones forman parte de las instancias del debate en el que se busca esclarecer la desaparición del menor, ocurrida durante un almuerzo familiar en esa localidad.
Quiénes son los diez acusados
Además de los imputados en el expediente principal, la causa incluye a otras diez personas señaladas por distintos delitos, entre ellos la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad.
Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
La investigación y el debate judicial buscan determinar las circunstancias de la desaparición de Loan y establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.