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Siete testigos declaran en el caso Loan: quiénes son y cómo sigue el juicio

Las audiencias se realizarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Además, se suspendió una jornada prevista para el jueves por cuestiones de agenda y se modificó el cronograma de declaraciones.

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa con nuevas declaraciones de testigos.El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa con nuevas declaraciones de testigos.
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El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará este miércoles con la declaración de siete testigos.

Las audiencias comenzarán a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante las próximas jornadas, el tribunal escuchará distintas exposiciones en el marco de la investigación por la desaparición del menor.

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Quiénes declararán este miércoles

En la audiencia de este miércoles está prevista la declaración de Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.

Los testimonios se incorporarán al debate oral, que busca esclarecer las circunstancias en las que desapareció Loan y las responsabilidades que se investigan en la causa.

Los testigos previstos para el jueves

Para el jueves estaban programadas las declaraciones de Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González y Ricardo Ramón Romero, además de Ramón Gabriel González.

También se esperaba la exposición de María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes.

Así se vería hoy Loan Peña según la reconstrucción.La investigación por la desaparición de Loan, ocurrida en Corrientes en junio de 2024, sigue adelante.

Sin embargo, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron suspender la jornada prevista para el jueves 5 de noviembre por cuestiones de agenda.

Por otra parte, se desistió de las declaraciones de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal. Los dos primeros habían sido propuestos por las defensas de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación, mientras que el último había sido presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Quiénes son los acusados

Entre los imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña —tía de Loan—, su marido Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y su esposo, Daniel Ramírez, conocido como "Fierrito".

La investigación se centra en lo ocurrido el 13 de junio de 2024, cuando Loan participó de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y fue visto por última vez en un naranjal de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

Ttranscurrido casi tres meses desde la desaparición de Loan Danilo Peña y la investigación no avanza.El tribunal modificó el cronograma del juicio y suspendió la jornada prevista para el jueves.

Los otros diez imputados en la causa

Además de los acusados por la desaparición, otras diez personas están imputadas por hechos vinculados con el presunto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo PeñaAntonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña

El juicio continuará con la incorporación de testimonios y el desarrollo de las distintas instancias previstas por el tribunal, en una causa que busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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