San José del Rincón

Amenazó a una vecina con un machete, huyó por campos inundados y golpeó a un policía

Un joven de 19 años protagonizó una cinematográfica persecución a pie por zonas anegadas y espinillos en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 1. Tras ser alcanzado gracias a disparos disuasivos, atacó a un suboficial antes de ser reducido.