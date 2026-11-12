Una mañana de extrema tensión se vivió este martes 10 de noviembre en la ciudad costera de San José del Rincón, donde un joven de 19 años fue detenido luego de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas de muerte con un machete, una compleja persecución por terrenos inundados y la agresión física a un efectivo policial.
Amenazó a una vecina con un machete, huyó por campos inundados y golpeó a un policía
Un joven de 19 años protagonizó una cinematográfica persecución a pie por zonas anegadas y espinillos en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 1. Tras ser alcanzado gracias a disparos disuasivos, atacó a un suboficial antes de ser reducido.
El hecho se desencadenó a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre un incidente en la zona de Callejón Pintos y Ruta Provincial Nº 1.
Al llegar al lugar, agentes de la Comisaría Distrito 14ª (perteneciente a la Sexta Zona de Inspección) entrevistaron a una vecina, quien relató que instantes antes un sujeto con el torso desnudo se había presentado frente a su vivienda empuñando un machete de grandes dimensiones, con el cual golpeaba violentamente las rejas mientras la amenazaba de muerte.
Persecución
Con la descripción física aportada por la víctima, los uniformados iniciaron un rastrillaje por el sector y lograron divisar al sospechoso a pocas cuadras.
Al notar los patrulleros, el joven emprendió una veloz huida a pie llevando consigo el arma blanca y haciendo caso omiso a las reiteradas voces de alto.
La fuga se tornó de alto riesgo cuando el individuo trepó y saltó dos alambrados perimetrales de unos dos metros de altura para internarse en un descampado cubierto de espinillos, malezas y anegado por aproximadamente 40 centímetros de agua.
Los efectivos continuaron la persecución a pie bajo esas condiciones adversas, atravesando los alambrados y avanzando en el terreno inundado.
Ante la negativa del sospechoso a detenerse y el peligro que representaba el machete que portaba, el personal realizó disparos disuasivos al aire con munición menos letal (postas de goma), maniobra que finalmente obligó al joven a frenar su marcha.
Forcejeo
Sin embargo, lejos de entregarse, cuando los policías lograron darle alcance en medio del agua, el agresor reaccionó con extrema violencia y le propinó varios golpes de puño en el rostro a uno de los suboficiales, provocándole lesiones en la zona bucal.
Tras un intenso forcejeo en el predio anegado, los agentes consiguieron reducirlo y colocarle las esposas.
El suboficial herido fue asistido y evaluado por profesionales de Medicina Legal.
Por su parte, el detenido debió ser trasladado inicialmente bajo custodia a un efector de salud pública para recibir atención médica, ya que persistía en un estado de marcada alteración y resistencia, antes de quedar alojado en sede policial.
Intervino en el caso la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Rosana Peresín, quien ordenó la detención formal del joven de 19 años y el inicio de las actuaciones correspondientes por los delitos de amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y lesiones ocasionadas al funcionario policial.