Un extenso despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA), coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló la estructura delictiva que operaba en torno al clan de Esteban Lindor Alvarado.
Golpe al clan de Esteban Alvarado: detuvieron a su hijo, su abogado y su presunta “mano derecha”
Fuerzas federales realizaron 38 allanamientos en el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Secuestraron cocaína, un importante arsenal de guerra, una granada, vehículos de alta gama y más de 21 millones de pesos.
Con un total de 38 allanamientos distribuidos entre Rosario, Funes, Roldán, San Lorenzo, Córdoba y el Gran Buenos Aires, los investigadores concretaron la detención de 12 personas, entre las que se destaca la captura de Santino Alvarado (hijo del histórico jefe narco), su abogado defensor Claudio Tavella y María Fernanda Rojas, señalada como la administradora financiera de la organización.
El operativo principal se concretó en una finca de la localidad de Funes, donde los efectivos sorprendieron a Santino. Al percatarse del asalto táctico de los uniformados, el sospechoso reaccionó de inmediato y destrozó tres teléfonos celulares con el fin de entorpecer la labor pericial y eliminar posibles evidencias digitales.
De acuerdo con la investigación, el joven utilizaba a su círculo de confianza para gerenciar las operaciones del grupo: comercialización de estupefacientes y armas de fuego, cobro de dinero a terceros y cambio de divisas. Estas maniobras ilícitas eran presuntamente disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta dentro de un circuito de lavado de activos.
Los roles
La pesquisa —que se originó como un desprendimiento de la causa por el frustrado intento de fuga de Esteban Alvarado del penal de Ezeiza, investigada inicialmente en Lomas de Zamora por el juez Ernesto Kreplak— se centró en cercar el entorno familiar y legal del capo narco.
Las tareas de inteligencia incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos y el uso de drones bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, y la PROCUNAR NEA, encabezada por el fiscal Matías Scilabra.
Dentro de los blancos capturados figuran:
* María Fernanda Rojas: identificada como la mano derecha de Esteban Alvarado y persona de su extrema confianza. Los investigadores sostienen que, tras la detención del líder, asumió un rol directivo central para garantizar la continuidad financiera y operativa de la banda, manteniendo un perfil reservado y extremando los recaudos en sus desplazamientos.
* Claudio Tavella: abogado defensor de Alvarado. Las pesquisas determinaron que ambos compartieron un período de detención años atrás, cuando afianzaron un vínculo de íntima confianza. Para la Justicia, Tavella excedía el patrocinio legal y oficiaba como nexo cotidiano, atendiendo requerimientos directos del capo a través de comunicaciones telefónicas diarias desde la cárcel.
Un arsenal y cocaína
Durante las requisas en los domicilios vinculados a la red criminal, los agentes de la División Operaciones Federales de la PFA incautaron un poder de fuego alarmante y estupefacientes fraccionados.
En la vivienda de Santino Alvarado se secuestró una escopeta calibre 12/70 con 14 cartuchos, una pistola 9 milímetros con mira láser y tres cargadores con 88 municiones, una pistola .380 con 125 cartuchos, otra escopeta calibre 16 y un revólver Magnum .357.
En otro inmueble de la banda se halló un ladrillo de cocaína de un kilogramo marcado con el sello de un delfín, una pistola calibre .40 adaptada con silenciador, una pistola 6,35, dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.
Asimismo, el saldo global de los procedimientos incluyó 1,5 kilos de cogollos de marihuana, 45 plantas de cannabis sativa, ocho automóviles, dos camionetas, dos motocicletas, 25 teléfonos celulares, 1.100 dólares y más de 21 millones de pesos en efectivo.
Todos los detenidos, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interviniente imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos.