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Golpe al clan de Esteban Alvarado: detuvieron a su hijo, su abogado y su presunta “mano derecha”

Fuerzas federales realizaron 38 allanamientos en el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Secuestraron cocaína, un importante arsenal de guerra, una granada, vehículos de alta gama y más de 21 millones de pesos.