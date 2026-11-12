Unidad Regional I

Rescataron al toro que se había escapado de un camión en Santa Fe: fue atrapado en inmediaciones del Parque Garay

Un operativo policial permitió capturar al animal este jueves por la tarde, luego de que se escapara de un camión y deambulara por la zona del Parque Garay. Fue trasladado a un establecimiento rural de la Ruta Provincial 1, donde quedó a resguardo.