El toro que se había escapado de un camión en la ciudad de Santa Fe fue finalmente atrapado este jueves alrededor de las 14, tras un operativo desplegado por distintas unidades de la Policía de la Provincia de Santa Fe en inmediaciones del Parque Garay.
Rescataron al toro que se había escapado de un camión en Santa Fe: fue atrapado en inmediaciones del Parque Garay
Un operativo policial permitió capturar al animal este jueves por la tarde, luego de que se escapara de un camión y deambulara por la zona del Parque Garay. Fue trasladado a un establecimiento rural de la Ruta Provincial 1, donde quedó a resguardo.
Según el reporte de la Unidad Regional I, efectivos de Agrupación Cuerpos tomaron conocimiento de la presencia del animal en la zona y se dirigieron al lugar para intervenir. Ante la posibilidad de que se alejara y provocara algún incidente, varias unidades policiales desplegaron un operativo de contención.
En el procedimiento participaron efectivos de CRE, Brigada Motorizada, Caballería, Los Pumas y Brigada Ecológica, con la colaboración de un baqueano. Luego de las tareas coordinadas, lograron enlazar al toro y ponerlo a resguardo.
Finalmente, el animal fue trasladado a un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 20 de la Ruta Provincial 1, donde quedó bajo resguardo.
El operativo tras la fuga del animal
El episodio había generado preocupación en distintos sectores de la ciudad, luego de que se conociera que un animal vacuno se había escapado de un camión jaula y circulaba por la vía pública.
La intervención de las fuerzas policiales permitió localizarlo, controlar su desplazamiento y concretar su captura en inmediaciones del Parque Garay.
De esta manera, la situación quedó resuelta con el traslado del animal a un predio rural. No se informaron otros inconvenientes durante el procedimiento.