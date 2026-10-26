Un yacaré juvenil sorprendió a una familia de Lanteri, en el departamento General Obligado, al ingresar al patio de su vivienda. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 10ª de la Unidad Regional IX intervinieron para resguardar al animal y trasladarlo a un ambiente natural, alejado del sector urbano.
Sorpresa en Lanteri: un yacaré ingresó a una vivienda y fue rescatado por la Policía
El ejemplar juvenil fue encontrado por una familia de la localidad del departamento General Obligado. Efectivos de la Policía lo capturaron sin que hubiera personas ni animales lesionados y lo trasladaron a una zona de monte y bañados.
El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 11, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia del reptil en la propiedad de la familia Delarosa. Una patrulla policial se dirigió al lugar para verificar la situación.
Capturaron al animal sin que hubiera lesionados
Al arribar, los inspectores Flavio Villan y Marcos Zanuttin, junto al oficial Gabriel Galarza, constataron que se trataba de un ejemplar joven de yacaré, de tamaño mediano.
Los efectivos realizaron la captura mediante técnicas de manejo seguro de fauna silvestre. El procedimiento permitió controlar la situación sin que el animal ni los integrantes de la familia sufrieran lesiones.
Lo liberaron en una zona de monte y bañados
Una vez que comprobaron que el ejemplar se encontraba en buenas condiciones, los policías lo trasladaron a un sector de monte y bañados dentro de la misma jurisdicción.
De esta manera, el yacaré fue devuelto a su hábitat natural, en un entorno adecuado y alejado de las viviendas.