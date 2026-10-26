Avellaneda fue sede del Seminario Internacional de Desarrollo Territorial “Habitar el Norte”, un encuentro que reunió a referentes locales, regionales, nacionales e internacionales para analizar los desafíos y las oportunidades del desarrollo del norte santafesino.
Avellaneda reunió a referentes nacionales e internacionales para debatir el desarrollo del norte santafesino
El Seminario Internacional de Desarrollo Territorial “Habitar el Norte” abordó los desafíos de la producción, la infraestructura y el despoblamiento rural. La antropóloga noruega Kristi Anne Stølen, especialista en comunidades rurales de América Latina, cerró la jornada con una reflexión sobre las transformaciones sociales y territoriales del norte de Santa Fe.
La actividad se realizó el jueves en el Círculo Católico de Obreros y convocó a representantes de instituciones, empresas y organizaciones vinculadas con la producción y el desarrollo territorial. La agenda incluyó exposiciones y paneles sobre los factores que inciden en el crecimiento regional, la infraestructura y el papel de las empresas en la generación de oportunidades.
La apertura estuvo a cargo del intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, quien destacó el alcance regional de la iniciativa. “Esta convocatoria surge desde Avellaneda, pero con una mirada puesta en toda la región”, señaló.
Durante su intervención, planteó la necesidad de reflexionar sobre el futuro del norte santafesino en un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas, los cambios económicos, los conflictos geopolíticos y los eventos climáticos.
En ese marco, sostuvo que el encuentro buscó generar un espacio para analizar las fortalezas del territorio, identificar necesidades y reconocer oportunidades de crecimiento. También hizo hincapié en la importancia de crear condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse en la región y para que las empresas encuentren posibilidades de inversión, producción y generación de empleo.
“Queremos un norte que siga creciendo, que genere oportunidades, que sea elegido para invertir, producir, emprender y para vivir”, expresó Braidot. Además, remarcó que los desafíos regionales requieren la articulación entre municipios, empresas e instituciones.
El seminario fue organizado por la Municipalidad de Avellaneda junto con ACIA, INTA, UAA, AGENPiA y UCSF, con financiamiento de la Unión Europea.
Producción, infraestructura y desarrollo territorial
El programa se estructuró en cuatro bloques destinados a analizar distintas dimensiones del desarrollo regional, desde los factores que impulsan el crecimiento hasta las condiciones necesarias para sostener la actividad económica y la vida en las comunidades rurales.
El primer eje fue la conferencia “Pilares del desarrollo”, a cargo de Marcelo Sili, investigador principal del CONICET y especialista en desarrollo territorial y rural. Su exposición se centró en las dinámicas que intervienen en el crecimiento de las regiones.
Luego, la agenda puso el foco en “La infraestructura como estrategia para el desarrollo”, con el objetivo de abordar el papel de las obras y los servicios en la competitividad productiva y en las condiciones de vida de la población.
Otro de los bloques estuvo dedicado a las empresas que contribuyen al desarrollo regional a través de su actividad productiva y de su impacto económico y social. El intercambio permitió incorporar la perspectiva del sector privado a la discusión sobre las oportunidades y los desafíos del territorio.
Despoblamiento rural y transformaciones sociales
El cierre estuvo a cargo de la antropóloga social noruega Kristi Anne Stølen, reconocida por sus investigaciones sobre comunidades rurales de América Latina. Su conferencia se tituló “Crecimiento productivo, despoblamiento rural y desarrollo territorial: reflexiones para el norte de Santa Fe”.
La especialista, que realizó trabajos de campo en el norte santafesino, abordó las transformaciones sociales, culturales y rurales que atravesaron la región durante las últimas décadas.
Su exposición puso en relación el crecimiento de las actividades productivas con las dinámicas demográficas y los cambios en las comunidades, una perspectiva que permite ampliar el debate sobre el desarrollo más allá de los indicadores económicos.
En ese sentido, el concepto de habitar el norte planteó la necesidad de considerar no solo las condiciones para producir e invertir, sino también los factores que inciden en la permanencia de la población, las oportunidades para las nuevas generaciones y la construcción de proyectos de vida en el territorio.
El seminario propuso así un espacio de intercambio entre distintos sectores para pensar el futuro del norte santafesino, con una agenda que vinculó la producción, la infraestructura, el empleo y las transformaciones sociales que atraviesan a las comunidades de la región.