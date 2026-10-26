"Habitar el Norte"

Avellaneda reunió a referentes nacionales e internacionales para debatir el desarrollo del norte santafesino

El Seminario Internacional de Desarrollo Territorial “Habitar el Norte” abordó los desafíos de la producción, la infraestructura y el despoblamiento rural. La antropóloga noruega Kristi Anne Stølen, especialista en comunidades rurales de América Latina, cerró la jornada con una reflexión sobre las transformaciones sociales y territoriales del norte de Santa Fe.