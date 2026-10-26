Expectativa y debate

Seguridad, presupuesto y Rigi marcan la agenda semanal de la política en Santa Fe

Diputados avanzaría el jueves con la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, aunque se prevén cambios al texto. Economía presentará el viernes el proyecto de gastos y recursos de 2027. En Rosario, posible desembarco presidencial, y de una docena de gobernadores.