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Seguridad, presupuesto y Rigi marcan la agenda semanal de la política en Santa Fe

Diputados avanzaría el jueves con la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, aunque se prevén cambios al texto. Economía presentará el viernes el proyecto de gastos y recursos de 2027. En Rosario, posible desembarco presidencial, y de una docena de gobernadores.

Diputados debatirá el jueves la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno provincial.Diputados debatirá el jueves la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno provincial.
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Tres temáticas atravesarán la agenda política de la semana en Santa Fe. La primera encontrará al ámbito parlamentario como escenario. Será a partir del tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados del mensaje del Poder Ejecutivo conocido como "Herramientas para profundizar la seguridad pública". La iniciativa apunta a modificar seis leyes vigentes, entre ellas, la de Inteligencia, la Orgánica de la Policía, y el Código Procesal Penal.

Como parte de una estrategia parlamentaria, las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja sumaron al citado mensaje otros dos que ya fueron votados por el Senado: la reforma al funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa, y una ley para combatir el robo de teléfonos celulares.

Las comisiones citadas abrieron una ronda de consultas con diferentes actores institucionales y en su mayoría, plantearon objeciones. Esencialmente, se cuestiona una "delegación excesiva de facultades a la policía" y se advierte que varios de sus artículos podrían ser inconstitucionales. Entre los "invitados" estuvo la Corte Suprema de Justicia, que asistió en pleno; el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, y los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario.

El jueves, desde la presidencia del Senado, Felipe Michlig reprochó que las iniciativas estuvieran esperando tratamiento en Diputados "desde hace cinco meses". El planteo dejó en evidencia la tensión que el tema genera en el propio oficialismo, y que redundará indefectiblemente en modificaciones al texto original del proyecto de ley.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, este martes con CyD Litoral. Crédito: El LitoralEl ministro de Economía, Pablo Olivares, presentará el viernes el Presupuesto 2027. Crédito: El Litoral

Números

También para esta semana se espera que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto provincial 2027. Como adelantara El Litoral, la intención del Ministerio de Economía es evitar el pedido de una prórroga y cumplir con los plazos constitucionales que obligan a remitirlo a las cámaras antes del 31 de octubre. La presentación pública estará a cargo de Pablo Olivares, el próximo viernes.

Será el último presupuesto que ejecuta la actual gestión provincial. Será equilibrado, y estará regido por las variables macroeconómicas estipuladas por el gobierno nacional.

Prevé un incremento de los recursos del orden del 30% respecto del presupuesto anterior, y una asignación del gasto que tendrá como prioridad seguridad, salud, educación y las áreas sociales.

Rosario será sede de la Expo Rigi, con funcionarios nacionales y una docena de gobernadores.Rosario será sede de la Expo Rigi, con funcionarios nacionales y una docena de gobernadores.

Movida nacional

El tercer evento de la semana tendrá epicentro en la ciudad de Rosario. Allí, el jueves, desembarcarán figuras de primera línea del gobierno nacional. Está confirmada la presencia de Karina Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo; y de Jefe de Gabinete, Diego Santilli. Se especula, incluso, con la llegada del presidente Javier Milei; y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli. Se especula, incluso, con el arribo del presidente Javier Milei.

Todos participarán de la primera "Expo Rigi"; una ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La actividad la organiza la cartera económica nacional en articulación con la provincia, y prevé la presencia de al menos una docena de gobernadores. Entre ellos, los mandatarios de Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Córdoba, San Juan, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y Corrientes. Maximiliano Pullaro será el anfitrión.

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