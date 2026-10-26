En cinco localidades

El programa FonRES transfirió más de $139 millones a centros de salud del departamento San Cristóbal

A través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), se transfirieron recursos a centros sanitarios de Arrufó, Ambrosetti, Moisés Ville, San Guillermo y Soledad. Los aportes suman más de $139 millones y están destinados a trabajos de conservación, mantenimiento y mejoras edilicias.