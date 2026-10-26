Cinco localidades del departamento San Cristóbal recibieron aportes del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), una herramienta del Ministerio de Salud de Santa Fe destinada a financiar obras de mantenimiento y mejoras en hospitales y centros de atención pública.
El programa FonRES transfirió más de $139 millones a centros de salud del departamento San Cristóbal
A través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), se transfirieron recursos a centros sanitarios de Arrufó, Ambrosetti, Moisés Ville, San Guillermo y Soledad. Los aportes suman más de $139 millones y están destinados a trabajos de conservación, mantenimiento y mejoras edilicias.
La distribución de los recursos fue uno de los temas abordados durante una reunión realizada el miércoles 21 de octubre entre el senador provincial Felipe Michlig, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro.
Durante el encuentro, las autoridades repasaron el estado de distintos proyectos sanitarios del departamento. Según se informó, cinco efectores ya recibieron las transferencias correspondientes, mientras que otras solicitudes continúan en trámite para su ejecución.
Más de $139 millones para cinco localidades
Los aportes transferidos a través del programa FonRES se distribuyeron de la siguiente manera:
Arrufó: $23.551.403.
Ambrosetti: $29.000.000.
Moisés Ville: $29.000.000.
San Guillermo: $28.775.029.
Soledad: $28.999.999.
En conjunto, las transferencias ascienden a $139.326.431 y están orientadas a atender necesidades de infraestructura de los efectores públicos de salud de esas localidades.
De acuerdo con lo informado por Vaccaro, otros proyectos presentados por establecimientos sanitarios del departamento permanecen en proceso administrativo para avanzar con su ejecución.
Mantenimiento y mejoras en la infraestructura sanitaria
El FonRES es un programa provincial que otorga recursos económicos para la preservación, conservación y mantenimiento edilicio de hospitales y centros de atención pública.
Entre sus objetivos se encuentran agilizar las gestiones para realizar reparaciones, atender necesidades de infraestructura y mejorar tanto los espacios destinados a los pacientes como las condiciones de trabajo del personal sanitario.
La herramienta busca facilitar la ejecución de intervenciones edilicias que permitan mantener en condiciones los establecimientos y contribuir al funcionamiento de los servicios de salud.
La provisión de medicamentos, otro de los temas abordados
Durante la reunión también se analizó la situación del sistema sanitario y el impacto de los cambios en los programas nacionales de asistencia.
En particular, la ministra Silvia Ciancio cuestionó la reducción de medicamentos distribuidos a través del Plan Remediar. Según manifestó, las entregas pasaron de más de 100 medicamentos esenciales a solamente seis.
Ante ese escenario, la funcionaria señaló que la Provincia destina más de $65.000 millones de recursos propios para sostener el abastecimiento de medicamentos.
El encuentro incluyó, además, una revisión de proyectos del área de salud que se encuentran en tratamiento legislativo y de las necesidades planteadas por los efectores públicos del departamento San Cristóbal.