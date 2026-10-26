El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Senadores de Santa Fe para solicitar la apertura del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación en la Escuela Normal Superior N.º 31 “República de México”, de la ciudad de San Justo.
Buscan ampliar la oferta de educación superior en San Justo con una nueva carrera
La iniciativa plantea implementar la carrera en la Escuela Normal Superior N.º 31 “República de México”, cuyo diseño curricular ya fue aprobado por una resolución ministerial. El objetivo es ampliar las opciones de formación docente en el norte provincial.
La iniciativa busca ampliar la oferta académica de nivel superior en la región y facilitar el acceso a esta formación a quienes actualmente deben trasladarse a otras localidades para cursar la carrera.
Según los fundamentos del proyecto, el diseño curricular ya fue aprobado mediante la Resolución N.º 2462/22. En ese contexto, se plantea avanzar con la implementación de la propuesta educativa en el establecimiento sanjustino.
Una alternativa para evitar traslados a otras ciudades
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es la distancia que deben recorrer los estudiantes interesados en formarse en Ciencias de la Educación en instituciones públicas.
De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, quienes buscan acceder a esta carrera deben trasladarse a ciudades como Rafaela, Reconquista, Rosario o Vera, ubicadas a distancias que oscilan entre los 150 y los 294 kilómetros de San Justo.
La apertura del profesorado permitiría acercar esa posibilidad de formación a estudiantes de la ciudad y de localidades cercanas, reduciendo las dificultades asociadas con los traslados y los costos que implica cursar una carrera fuera de la región.
La Escuela Normal N.º 31, como sede propuesta
El proyecto señala a la Escuela Normal Superior N.º 31 “República de México” como una institución adecuada para incorporar la nueva carrera, debido a su trayectoria en la formación docente.
El establecimiento cuenta con el Profesorado de Educación Primaria, correspondiente al Plan 528/09, y dispone de experiencia institucional, recursos pedagógicos y equipos docentes vinculados con la formación de futuros educadores.
Además, ambas propuestas académicas comparten áreas de formación pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica y didáctica. Esa coincidencia podría facilitar el aprovechamiento de los recursos humanos y académicos existentes para ampliar la oferta educativa.
Ampliar las oportunidades de formación en el interior
La propuesta pone el foco en la distribución territorial de las carreras de educación superior y en la necesidad de generar alternativas de formación fuera de los principales centros urbanos.
En ese sentido, la apertura del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación en San Justo permitiría ampliar las oportunidades académicas para estudiantes de la región y fortalecer la oferta de formación docente en el norte santafesino.
El proyecto de comunicación busca que se avance en la implementación de una carrera cuyo diseño curricular ya cuenta con aprobación, aunque su apertura efectiva requiere las definiciones administrativas y educativas correspondientes.