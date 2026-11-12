Un novillo se escapó de un camión jaula que circulaba por avenida Alem y Belgrano y recorrió distintas calles de la ciudad de Santa Fe durante las primeras horas de la tarde de este jueves. Su desplazamiento motivó un operativo de seguridad en la zona del parque Garay.
Operativo en parque Garay
Un novillo escapó de un camión, recorrió bulevar e hizo caer a un ciclista en Santa Fe
El animal llegó hasta las inmediaciones de los piletones este jueves por la tarde. Policías y agentes municipales intentan retenerlo a la espera de personal especializado.
Un novillo escapó de un camión, recorrió bulevar e hizo caer a un ciclista en Santa Fe
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El animal pasó por Rivadavia, bulevar Pellegrini y Naciones Unidas antes de llegar a las inmediaciones de los piletones del parque, donde intentan retenerlo. Durante el recorrido, en el cruce de bulevar Pellegrini y avenida Perón, hizo caer a un ciclista que estaba detenido en el semáforo.
Policías y personal de la Guardia de Seguridad Institucional se encuentran en el sector para asegurar la zona. Como parte de la intervención, llevan adelante un corte de tránsito mientras esperan la llegada de la Policía Ecológica.
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