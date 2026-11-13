Un cabo primero de la Policía Federal, identificado como Nicolás Aragón, de 30 años, murió este jueves luego de ser atacado a tiros por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Merlo, al oeste del conurbano bonaerense. El efectivo había sido interceptado el miércoles cuando regresaba de trabajar y los asaltantes le sustrajeron su arma reglamentaria antes de dispararle.
Mataron a un policía federal en Merlo durante un intento de robo: le dispararon con su propia arma
El efectivo, de 30 años, fue interceptado por dos delincuentes cuando regresaba de trabajar en moto. Los atacantes le quitaron la pistola reglamentaria y escaparon tras herirlo de gravedad.
El agente fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva. Pese a la intervención médica, falleció a raíz de las graves heridas que sufrió.
Cómo fue el ataque
El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya, cerca del límite con Paso del Rey. Aragón, quien trabajaba en la División Operativa y Seguridad de la Policía Federal, circulaba en una moto Rouser 200 cuando fue interceptado por dos hombres.
Según los primeros datos de la investigación, se produjo un forcejeo durante el cual los delincuentes consiguieron quitarle su pistola reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Luego, le dispararon y escaparon con el arma.
Los sospechosos huyeron en dirección al Camino de la Ribera. Las cámaras de seguridad municipales captaron parte del recorrido, aunque posteriormente se perdió el rastro de ambos.
El efectivo murió en el hospital
Tras el ataque, otros policías auxiliaron a Aragón y lo trasladaron al hospital Héroes de Malvinas. Allí, los médicos constataron que tenía una herida de bala en el costado derecho del pecho, con lesiones en la médula y la vena cava, además de otra lesión en el fémur derecho.
Por la gravedad del cuadro, fue sometido a una cirugía de urgencia y quedó alojado en terapia intensiva. Sin embargo, murió durante la mañana del jueves debido a las heridas y a la importante pérdida de sangre.
Un segundo hombre llegó al hospital herido
Mientras el personal médico asistía al policía, un hombre de 29 años ingresó al mismo centro de salud en un Renault Sandero. Tenía una lesión en la parte posterior de la cabeza.
El conductor contó que transitaba por las inmediaciones del lugar del ataque cuando escuchó varias detonaciones. Instantes después, notó que estaba sangrando.
Los profesionales determinaron que un proyectil le había rozado el cráneo. Aunque sufrió una herida de bala, su estado no revestía gravedad.
La investigación
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 del Departamento Judicial Morón, conducida por el fiscal Ezequiel Lovillo.
El funcionario ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los atacantes. Según la información difundida hasta el jueves, los dos sospechosos continuaban prófugos.