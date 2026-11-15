La visita al estadio del Club Atlético Colón terminó bastante peor de lo esperado para un hombre de 40 años. Había llegado a Santa Fe para presenciar el partido y al momento de atravesar los controles de ingreso se encontró con una sorpresa: al consultar sus datos personales, los policías descubrieron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.
Fue a ver a Colón y terminó preso; tenía un pedido de captura vigente
Un hombre de 40 años llegó al estadio del "sabalero" para presenciar el partido contra Midland, pero los controles de Tribuna Segura le cambiaron los planes. Al verificar su identidad, los policías descubrieron que tenía una captura vigente. Otro hombre, que también estaba prófugo, fue detenido en A. del Valle y Castelli, en un control de calle.
Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó con su traslado a una dependencia policial y, finalmente, con una orden de detención.
El episodio se produjo en el marco del operativo Tribuna Segura, el dispositivo de seguridad que se despliega en los accesos a los estadios para identificar a quienes concurren a los espectáculos deportivos y detectar posibles requerimientos judiciales pendientes.
Durante uno de esos controles, los uniformados verificaron la identidad del hombre y advirtieron que figuraba en los registros informáticos con una medida judicial activa. La situación fue comunicada a las autoridades correspondientes y, en una primera instancia, el involucrado quedó demorado bajo las disposiciones del artículo 10 bis del Código de Convivencia.
Sin embargo, la intervención no terminó allí. Desde el Tribunal Oral Federal N.º 3 de Rosario se dispuso que el hombre pasara a revestir la condición de detenido comunicado. También se ordenó remitir de inmediato las actuaciones a ese órgano judicial.
Otra captura
La segunda intervención tuvo como protagonista a otro hombre, cuya situación judicial salió a la luz durante un patrullaje preventivo en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Efectivos del Comando Radioeléctrico lo identificaron en inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y Castelli. El individuo no llevaba documentación personal y tampoco pudo justificar las circunstancias de su presencia en el lugar, por lo que los agentes decidieron consultar sus datos en los sistemas policiales.
La búsqueda informática permitió establecer que registraba un requerimiento vigente de la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe, solicitado por la Unidad Regional XI en el contexto de una investigación por delitos contra la propiedad.
Entre los antecedentes de la causa figuraba la presunta comisión de un hurto calificado. Ante ese resultado, los uniformados dispusieron su traslado en calidad de demorado, conforme al artículo 10 bis del Código de Convivencia.
Situaciones judiciales pendientes
Ambos procedimientos fueron concretados por personal de la Unidad Regional I del departamento La Capital y tuvieron un denominador común: la detección de personas requeridas por la Justicia a partir de controles de identificación y consultas en las bases de datos policiales.
En un caso, el dispositivo Tribuna Segura permitió detectar a un hombre que tenía una captura pendiente y que terminó detenido por disposición de la Justicia Federal. En el otro, un patrullaje preventivo permitió localizar a un individuo buscado en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad.
Dos intervenciones diferentes, en escenarios distintos, que terminaron con dos hombres a disposición de las autoridades judiciales.