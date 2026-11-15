Santa Fe

Fue a ver a Colón y terminó preso; tenía un pedido de captura vigente

Un hombre de 40 años llegó al estadio del "sabalero" para presenciar el partido contra Midland, pero los controles de Tribuna Segura le cambiaron los planes. Al verificar su identidad, los policías descubrieron que tenía una captura vigente. Otro hombre, que también estaba prófugo, fue detenido en A. del Valle y Castelli, en un control de calle.