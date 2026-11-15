Un hombre de 24 años y sus tres hijas menores de edad fueron encontrados sin vida en una zona rural del norte de Salta, luego de permanecer desaparecidos desde el viernes.
Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes
El trágico desenlace ocurrió en un camino vecinal cerca de Alto de la Sierra. La fiscalía busca reconstruir las últimas horas de la familia durante el viaje.
Los cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia, después de un operativo de rastrillaje que se había iniciado a partir de una denuncia familiar.
Según confirmó el Ministerio Público Fiscal provincial, las cuatro víctimas murieron como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.
El viaje desde Formosa y la denuncia por desaparición
Las víctimas fueron identificadas como Adrián Pérez, de 24 años, y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años. El hombre había salido el viernes 13 de noviembre, alrededor del mediodía, desde María Cristina, una localidad de la provincia de Formosa, con destino a Alto de la Sierra, donde residía la familia.
El viaje lo realizaban en una motocicleta. Sin embargo, durante la tarde, la pareja de Pérez perdió contacto con ellos y, ante la falta de noticias sobre su paradero, decidió comunicar la situación a las autoridades.
A partir de la denuncia se puso en marcha un operativo para encontrar al hombre y a las niñas. Los primeros rastrillajes se desarrollaron en la zona por la que debían desplazarse, aunque las condiciones del terreno y la falta de visibilidad obligaron a interrumpir las tareas durante la noche.
La búsqueda se retomó el sábado por la mañana. Los equipos de intervención encontraron los cuerpos en las proximidades de Alto de la Sierra, sobre un camino vecinal ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.
De acuerdo con la información publicada por medios locales, el padre fue localizado junto a la motocicleta durante la madrugada. Las tres niñas, en tanto, aparecieron posteriormente en distintos puntos del sector, a una distancia aproximada de 500 metros.
Qué se sabe sobre las causas de las cuatro muertes
Tras el hallazgo, intervino personal médico y de las áreas especializadas de investigación para realizar las primeras pericias y establecer qué había ocurrido durante el trayecto.
El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el médico legal de la Policía efectuó el examen cadavérico. El resultado determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.
La investigación quedó a cargo de Gonzalo Ariel Vega, fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. El funcionario dispuso distintas medidas para reconstruir el recorrido realizado por Pérez y sus hijas y determinar las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.
En el procedimiento también participaron efectivos de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
La Fiscalía continúa con las actuaciones para esclarecer lo sucedido durante el viaje entre Formosa y Salta.