Un helicóptero de la policía localizó con vida a William, un adolescente de 17 años con autismo que había desaparecido en una zona montañosa y boscosa del este de Australia. El joven fue hallado recostado sobre una roca plana junto a un arroyo en el estado de Victoria y, pese al desgaste físico, se encontraba en buen estado general de salud.
Australia: rescataron con vida a un adolescente tras pasar seis días perdido en las montañas
El joven de 17 años permaneció extraviado casi una semana en una zona boscosa de Victoria antes de ser divisado desde el aire por efectivos policiales.
Una excursión que terminó en extravío
El episodio comenzó el viernes 6 de noviembre en las inmediaciones de Walhalla, un antiguo pueblo minero ubicado a unos 185 kilómetros al este de Melbourne.
El muchacho realizaba su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro cuando, alrededor de las 16:00, caminó hacia un punto de encuentro para buscar equipamiento adicional y nunca regresó. Al partir, dejó en el campamento su teléfono móvil, comida y agua.
Según precisó el inspector de policía interino Jason Benbow, la densa vegetación y las pendientes pronunciadas del terreno habrían provocado que el joven se desorientara. Durante días avanzó por laderas escarpadas hasta quedar atrapado a apenas dos kilómetros del punto de partida, sin posibilidades de continuar su marcha.
El emotivo reencuentro
El operativo desplegado para dar con su paradero movilizó a más de 100 personas, entre efectivos policiales, voluntarios, especialistas en rescate y equipos caninos.
Finalmente, este jueves la tripulación de una aeronave divisó una caja de pesca entre los matorrales de la región de Cowwarr y, al acercar las cámaras, observó al adolescente sin camiseta, quemado por el sol y cubierto con toallas a modo de manta.
Al escuchar el ruido de las aspas, William despertó, realizó un gesto con el pulgar hacia arriba en señal de bienestar y fue izado mediante un cabrestante hacia la aeronave. El clima primaveral templado y la cercanía constante al curso de agua resultaron determinantes para su supervivencia durante casi una semana a la intemperie.
Minutos después del rescate, el adolescente se reencontró con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital para controles médicos preventivos. “Estoy feliz de que esté vivo”, expresó la mujer entre lágrimas, bromeando con que su hijo estaba “castigado de por vida” tras el susto.