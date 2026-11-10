Tragedia vial

Choque múltiple en Bulgaria: 11 muertos y 50 heridos en un accidente que involucró a 86 vehículos

Dos colisiones en cadena ocurrieron en una autopista del sudeste del país, en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad. Entre los vehículos involucrados había autos, camiones y un colectivo.