Un choque múltiple ocurrido este martes en una autopista de Bulgaria dejó al menos 11 personas muertas y otras 50 heridas. El siniestro involucró a 86 vehículos y se produjo en dos tramos de la misma zona, sobre la ruta Trakia, que conecta la capital, Sofía, con la ciudad de Burgas, a orillas del mar Negro.
Choque múltiple en Bulgaria: 11 muertos y 50 heridos en un accidente que involucró a 86 vehículos
Dos colisiones en cadena ocurrieron en una autopista del sudeste del país, en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad. Entre los vehículos involucrados había autos, camiones y un colectivo.
Los accidentes ocurrieron cerca de la localidad de Yambol, en el sudeste del país, durante las primeras horas de la mañana. Según las autoridades, las colisiones se registraron en ambas manos de circulación y estuvieron relacionadas con las condiciones de visibilidad reducida por una niebla espesa.
El balance fue informado por funcionarios del Gobierno y del Ministerio del Interior búlgaro. De acuerdo con los datos oficiales difundidos durante la jornada, 63 vehículos quedaron involucrados en la calzada que conduce hacia Burgas y otros 23 en el sentido contrario.
Cómo se produjeron los choques en la autopista de Bulgaria
Las primeras reconstrucciones indican que la secuencia comenzó en los carriles que van hacia Burgas, cuando un camión bloqueó el paso de un colectivo. A partir de ese primer impacto se produjeron nuevas colisiones entre vehículos que circulaban por el mismo sector.
Poco después también se registró otro choque en cadena en la mano opuesta de la autopista, en dirección a Sofía. De esta manera, los dos sentidos de circulación quedaron afectados por los accidentes.
El secretario general interino del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, señaló que la niebla habría sido un factor determinante. Según explicó, la visibilidad en el sector pasó de unos 70 u 80 metros a apenas 10 metros en poco tiempo. También mencionó que la calzada estaba húmeda, una condición que pudo dificultar las maniobras y las frenadas.
Las autoridades indicaron que todavía deben establecerse las circunstancias exactas de los hechos. En ese marco, se iniciaron dos investigaciones preliminares, una por cada accidente registrado en las distintas manos de la ruta.
Operativo de rescate y asistencia a los heridos
Tras recibir los primeros avisos, la Policía, los bomberos y los equipos sanitarios fueron desplegados en el lugar. El operativo incluyó personal de distintas regiones y unidades de emergencia para asistir a las víctimas y retirar a las personas que habían quedado atrapadas entre los vehículos.
Los heridos fueron trasladados a centros de salud de las regiones de Sliven, Yambol y Burgas. Algunos debieron recibir atención especializada y las autoridades organizaron el envío de aeronaves equipadas para facilitar los traslados médicos en caso de necesidad.
La autopista Trakia permaneció cortada en ambos sentidos mientras continuaban las tareas de rescate, la remoción de los vehículos y las pericias para determinar cómo se produjeron las colisiones.
El accidente también modificó la agenda oficial del país. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, interrumpió actividades previstas durante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para seguir de cerca la situación. La funcionaria europea expresó sus condolencias y anunció que acortaría su estadía.
La investigación continuará para establecer las responsabilidades y precisar la secuencia de los impactos en una de las principales vías de comunicación del país.