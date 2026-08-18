Tragedia y alerta en los Balcanes

Los incendios en Serbia dejan un muerto y cruzan fronteras con una densa nube tóxica

Una persona falleció tras ser alcanzada por las llamas en la región serbia de Smederevo, en medio de un escenario crítico con más de 40 focos activos en todo el país. La humareda cruzó la frontera y obligó a activar recomendaciones sanitarias de emergencia en la capital de Bulgaria.