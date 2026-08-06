Crisis ambiental en Europa

Incendios en el sur de Francia: el fuego amenaza zonas turísticas y preocupa a los productores

Los incendios forestales continúan avanzando en el sur de Francia y mantienen en alerta a las autoridades. Además del riesgo para poblaciones y visitantes, crece la preocupación por el impacto sobre los viñedos, en plena etapa clave para la producción vitivinícola.