Un incendio forestal de rápida propagación mantiene en alerta al estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos.
Incendio forestal en Washington: el fuego arrasó viviendas y obligó a evacuar zonas residenciales
Un incendio forestal de grandes dimensiones afecta a la ciudad de Spokane, en el este del estado de Washington, Estados Unidos. Las llamas ya consumieron más de 1.200 hectáreas y destruyeron viviendas, mientras los fuertes vientos complican el trabajo de los equipos de emergencia.
El foco ígneo, que se desarrolla en las cercanías de la ciudad de Spokane, avanzó sobre sectores residenciales y provocó la destrucción de viviendas, obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares ante el riesgo que representa el avance de las llamas.
El viento favoreció el avance del incendio
Las autoridades informaron que el incendio ya había consumido más de 1.200 hectáreas durante la tarde del sábado.
Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante en la expansión del fuego, ya que se registraron ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora, lo que facilitó que las llamas avanzaran con rapidez hacia áreas pobladas.
Las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante en la expansión del fuego, ya que se registraron ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora, lo que facilitó que las llamas avanzaran con rapidez hacia áreas pobladas.
Videos difundidos por vecinos y medios locales muestran el intenso frente de fuego avanzando entre las viviendas, con densas columnas de humo visibles desde varios kilómetros de distancia.
En las imágenes también se observa el trabajo de los bomberos y de los equipos de emergencia, que intentan proteger las propiedades y evitar que el incendio siga extendiéndose.
La combinación de vegetación seca, altas temperaturas y fuertes vientos generó un escenario complejo para las tareas de combate, obligando a desplegar un importante operativo en distintos sectores de Spokane y sus alrededores.
Evacuaciones y operativo de emergencia
Ante el rápido avance del incendio, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para distintos barrios ubicados en las zonas de mayor riesgo. Decenas de familias debieron abandonar sus viviendas mientras los equipos de emergencia recorrían los vecindarios para asistir a los residentes y garantizar una salida segura.
Bomberos, policías y personal de defensa civil trabajan de manera coordinada para contener el incendio y proteger la infraestructura crítica.
Además del combate directo contra las llamas, las tareas incluyen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, ya que cualquier cambio en la dirección o intensidad del viento podría modificar el comportamiento del fuego.
Además del combate directo contra las llamas, las tareas incluyen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, ya que cualquier cambio en la dirección o intensidad del viento podría modificar el comportamiento del fuego.
Hasta el momento no se informó un balance definitivo sobre la cantidad de viviendas destruidas ni sobre posibles personas heridas, aunque las autoridades continúan evaluando los daños a medida que logran acceder a las zonas afectadas.
Una temporada marcada por el riesgo de incendios
El oeste de Estados Unidos atraviesa una nueva temporada con alta peligrosidad para los incendios forestales. La combinación de sequía, temperaturas elevadas y vegetación extremadamente seca favorece la aparición y rápida propagación de focos ígneos durante el verano boreal.
Washington es uno de los estados que en los últimos años ha enfrentado incendios de gran magnitud, especialmente en su región oriental, donde las condiciones climáticas suelen facilitar el desarrollo de este tipo de emergencias.