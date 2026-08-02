Equipos de emergencia

Incendio forestal en Washington: el fuego arrasó viviendas y obligó a evacuar zonas residenciales

Un incendio forestal de grandes dimensiones afecta a la ciudad de Spokane, en el este del estado de Washington, Estados Unidos. Las llamas ya consumieron más de 1.200 hectáreas y destruyeron viviendas, mientras los fuertes vientos complican el trabajo de los equipos de emergencia.