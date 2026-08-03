Las imágenes de tres caballos corriendo desesperadamente para escapar de un incendio forestal se convirtieron en uno de los símbolos más impactantes de la emergencia que atraviesa Grecia. La escena fue registrada en la zona de Kandili, en las cercanías de la ciudad de Mégara, donde el fuego continúa avanzando sobre áreas rurales y montañosas de la región de Ática Occidental.
Imágenes impactantes: caballos escapan del incendio forestal en Grecia
La dramática escena fue registrada en la región de Kandili, cerca de Mégara, donde el fuego continúa fuera de control. Los animales fueron filmados mientras huían desesperados del avance de las llamas.
En el video, difundido por medios locales, se observa a dos caballos adultos y un potrillo huyendo entre el humo y las llamas, en medio de un paisaje devastado por el incendio. La secuencia refleja el impacto que los focos forestales no solo tienen sobre las poblaciones, sino también sobre la fauna y los animales domésticos que quedan atrapados en las zonas afectadas.
Un incendio que sigue fuera de control
Mientras brigadistas y bomberos intentan contener el avance del fuego, las llamas amenazan sectores cercanos a Agia Skepi y otras áreas de la periferia de Mégara. Además del frente principal, en la zona se escucharon explosiones que incrementaron la preocupación entre los equipos de emergencia y los habitantes.
De acuerdo con información procesada por el Observatorio Nacional de Atenas, los principales focos activos se concentran en dos sectores de Ática Occidental. Uno de ellos se ubica al este y sudeste de las áreas ya afectadas en Porto Germeno y Psatha, sobre el monte Citerón, mientras que el segundo —el de mayor extensión— se localiza en la zona montañosa del monte Pateras, al noreste de Mégara.
Los especialistas aclararon que los mapas satelitales difundidos este lunes muestran exclusivamente la ubicación de los focos que permanecían activos durante la mañana y no representan una nueva estimación de la superficie total consumida por las llamas.
El drama también alcanza a los animales
La huida de los caballos generó una fuerte repercusión en las redes sociales y volvió a poner de relieve una de las consecuencias menos visibles de los grandes incendios: el riesgo que enfrentan los animales, tanto silvestres como de establecimientos rurales, cuando el fuego avanza rápidamente.
Las autoridades griegas mantienen desplegados importantes operativos para intentar frenar el incendio, mientras continúan monitoreando la evolución de los focos mediante imágenes satelitales y relevamientos terrestres. El escenario sigue siendo crítico y las condiciones meteorológicas complican las tareas de combate del fuego.
Las autoridades también recomendaron a los habitantes de las zonas cercanas mantenerse atentos a las alertas oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia las áreas afectadas.
El fuerte viento y las altas temperaturas favorecen la rápida propagación del fuego, por lo que los equipos de emergencia continúan trabajando con recursos terrestres y aéreos para evitar que las llamas alcancen nuevos sectores poblados y establecimientos rurales.