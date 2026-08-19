Dos personas murieron este martes en Brasil luego de que una pasarela peatonal se derrumbara sobre una autopista tras ser impactada por un camión. Las víctimas viajaban en un automóvil que quedó debajo de la estructura de hormigón y murió prácticamente en el acto.
Brasil: un camión chocó contra un puente y dos personas murieron aplastadas al ceder la estructura
El accidente ocurrió en la autopista Fernão Dias, en el estado de San Pablo. Un camión que era trasladado sobre una plataforma habría superado la altura permitida y golpeó una pasarela peatonal. La estructura cayó sobre vehículos que circulaban por la mano contraria.
El hecho ocurrió en la autopista Fernão Dias, una de las principales vías de conexión entre los estados de San Pablo y Minas Gerais. Según la información difundida por las autoridades y la empresa concesionaria del corredor vial, el accidente se produjo cuando un camión que era trasladado sobre una plataforma de remolque chocó contra el puente peatonal.
El impacto provocó el desprendimiento y posterior caída de parte de la estructura sobre la calzada contraria. En ese momento circulaban distintos vehículos por la autopista, entre ellos el automóvil en el que viajaba el matrimonio que murió.
Las circunstancias exactas del accidente todavía son investigadas. Una de las principales hipótesis apunta a que la altura total del vehículo transportado habría superado el límite permitido para atravesar debajo de la pasarela.
El impacto provocó el derrumbe de la pasarela
La secuencia del accidente quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones. En las imágenes se observa cómo el transporte se aproxima a la pasarela y, luego del impacto, la estructura de hormigón comienza a ceder hasta caer sobre la autopista.
El puente peatonal se encontraba sobre la Fernão Dias, una ruta de alta circulación que comunica la región metropolitana de San Pablo con Minas Gerais. La caída se produjo sobre los carriles utilizados por los vehículos que avanzaban en sentido contrario al del camión que provocó el impacto.
El automóvil que transportaba a las dos víctimas quedó prácticamente destruido por el peso de la estructura. El matrimonio murió como consecuencia del impacto y, hasta el momento de los primeros informes, las autoridades brasileñas no habían difundido sus identidades.
Además de las dos personas fallecidas, otra persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
La estructura también quedó parcialmente desparramada sobre la calzada, mientras que otros vehículos circulaban por la zona. La situación obligó a interrumpir completamente el tránsito en el sector para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos accidentes.
El hecho generó importantes demoras en la autopista. La circulación permaneció restringida mientras se retiraban los restos de hormigón, se realizaban las pericias correspondientes y se evaluaban las condiciones de seguridad de la zona.
Por el momento, no se informó que hubiera otras víctimas mortales como consecuencia del derrumbe.
Investigan por qué el camión impactó contra el puente
La concesionaria responsable de la autopista informó que recibió el aviso sobre el accidente a las 10.24 del martes. Poco después se desplegaron en el lugar equipos de emergencia, personal de asistencia vial y efectivos de la Policía Rodoviária Federal.
El operativo incluyó vehículos destinados al rescate, unidades de inspección y equipos de remolque para intervenir sobre los vehículos afectados y retirar los elementos que habían quedado sobre la ruta.
Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar por qué el vehículo que era trasladado sobre la plataforma pudo llegar hasta la pasarela si, como indican los primeros reportes, su altura excedía el límite disponible.
La información difundida hasta el momento señala que el camión transportado habría superado la altura máxima permitida para atravesar el sector. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer las circunstancias concretas del traslado y determinar eventuales responsabilidades.
La Policía Rodoviária Federal trabajó en el lugar para documentar el accidente y avanzar con las pericias. También se realizaron tareas destinadas a garantizar que la zona pudiera ser despejada antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.
La autopista Fernão Dias es un corredor estratégico para el transporte entre San Pablo y Minas Gerais, por lo que el corte produjo complicaciones en la circulación. La reapertura quedó condicionada a la finalización de los trabajos de limpieza y a las evaluaciones de seguridad posteriores al derrumbe.
Mientras continúa la investigación, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad permiten reconstruir parte de la secuencia: el transporte alcanza la pasarela, se produce el impacto y, pocos segundos después, una parte de la estructura de hormigón cae sobre los vehículos que circulaban por la mano contraria.