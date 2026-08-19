Autopista de San Pablo

Brasil: un camión chocó contra un puente y dos personas murieron aplastadas al ceder la estructura

El accidente ocurrió en la autopista Fernão Dias, en el estado de San Pablo. Un camión que era trasladado sobre una plataforma habría superado la altura permitida y golpeó una pasarela peatonal. La estructura cayó sobre vehículos que circulaban por la mano contraria.