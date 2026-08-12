El tránsito habla de la sociedad que somos

Chocar no es una casualidad, sino el límite de una decisión

El autor asegura que los siniestros viales no son hechos producto del azar, sino de decisiones conscientes. Se dice muchas veces que alguien "se equivocó" al conducir, pero la imprudencia no debería analizarse como un simple error.