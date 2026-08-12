Hablar de seguridad vial es mucho más que hablar del tránsito, es hablar de convivencia, de responsabilidad social y del valor que le damos a la vida. Cada siniestro vial es un hecho que impacta más allá de quienes estuvieron involucrados, detrás de cada víctima hay una familia, amigos y una comunidad que sufre las consecuencias de decisiones que, en la mayoría de los casos, pudieron evitarse.
Chocar no es una casualidad, sino el límite de una decisión
El autor asegura que los siniestros viales no son hechos producto del azar, sino de decisiones conscientes. Se dice muchas veces que alguien "se equivocó" al conducir, pero la imprudencia no debería analizarse como un simple error.
Por eso resulta necesario dejar de utilizar la palabra "accidente", ya que el mismo es aquello que no puede preverse. En cambio, la mayoría de los siniestros viales tienen causas concretas: exceso de velocidad, alcohol al volante, distracciones, incumplimiento de un cartel de "Pare" o de un "Ceda el Paso", maniobras imprudentes y falta de respeto por las normas de convivencia.
No son hechos producto del azar, sino de decisiones conscientes. Con frecuencia se dice que alguien "se equivocó" al conducir, sin embargo, la imprudencia no debería analizarse como un simple error.
Nadie consume alcohol sin saber que no debe conducir, nadie acelera desconociendo el riesgo que implica, nadie atraviesa un semáforo en rojo creyendo que esa conducta es correcta, son decisiones asumidas voluntariamente, y muchas veces sus consecuencias terminan siendo irreparables.
Las estadísticas muestran desde hace años que los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte externa en nuestro país, pero, detrás de esa realidad también existe un problema cultural.
Vivimos en una sociedad donde muchas personas conocen las normas y, aun así, eligen incumplirlas. Esa naturalización de la imprudencia es una expresión de la anomia, la pérdida de respeto por las reglas que hacen posible la convivencia. Sin embargo, reducir toda la responsabilidad al factor humano sería un análisis incompleto.
Si bien la mayoría de los siniestros tienen su origen en conductas humanas, el Estado también debe asumir su obligación de garantizar una infraestructura vial segura. Rutas deterioradas, señalización insuficiente, iluminación deficiente, cruces peligrosos y calles urbanas mal diseñadas aumentan el riesgo y exigen respuestas concretas.
La prevención también se construye con planificación, inversión y control. La responsabilidad, entonces, es compartida. Del conductor que debe respetar las normas, del motociclista que utiliza correctamente el casco, del ciclista que circula de manera segura, del peatón que también debe cruzar por los lugares habilitados y respetar las señales.
Y del Estado, que tiene el deber de crear condiciones para una circulación más segura, ningún actor puede quedar excluido. En este contexto, el manejo defensivo adquiere un valor fundamental, no consiste únicamente en conocer las normas, sino en anticiparse a los errores ajenos, conducir con prudencia y comprender que compartir la vía pública implica actuar con empatía.
Cada decisión que tomamos al volante puede afectar la vida de personas que jamás conoceremos. Hace tiempo sostengo una idea que resume esta problemática: chocar no es casualidad; es una forma de encontrar un límite. Ese límite aparece cuando la imprudencia supera a la responsabilidad, cuando la indiferencia reemplaza a la empatía y cuando la prevención deja de ser una prioridad.
La seguridad vial no mejorará únicamente con más sanciones ni con mejores vehículos. Mejorará cuando entendamos que cada conducta individual tiene consecuencias colectivas. Porque cuidar la vida en la vía pública no es solo una obligación legal, es ante todo, un compromiso social.
El autor es analista de seguros y siniestros viales.