El derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York, dejó un saldo de ocho personas muertas y otras 17 heridas, dos de ellas en estado crítico. El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en el barrio de Flatbush y desató un amplio operativo de rescate que continuaba durante la mañana del jueves.
Sube a 8 el número de muertos por el derrumbe de un edificio en Nueva York
El colapso de un inmueble de tres pisos en el barrio de Flatbush provocó ocho muertes. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de que haya más personas desaparecidas.
Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), parte de la estructura cedió y cayó sobre un terreno donde se desarrollaba una obra de construcción, en la intersección de Flatbush Avenue y Bedford Avenue.
Las tareas de búsqueda permitieron recuperar seis cuerpos entre los restos del inmueble, mientras que otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas.
Entre las víctimas encontradas durante las primeras horas del jueves habría cuatro trabajadores de la construcción. Además, siete niños se encuentran entre las personas que recibieron atención médica tras el episodio.
Operativo de rescate
Unos 250 bomberos y policías participaron del operativo, que se extendió durante toda la noche. Los equipos utilizaron perros de búsqueda, herramientas especiales y maquinaria para retirar los restos de la estructura y localizar posibles sobrevivientes.
Las autoridades advirtieron que el trabajo presentaba importantes riesgos debido a la inestabilidad de los escombros y a la existencia de espacios vacíos debajo de la superficie. Por ese motivo, los rescatistas avanzaron cuidadosamente para evitar nuevos derrumbes.
El edificio afectado, ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, tenía un local comercial en la planta baja y departamentos en los pisos superiores. La estructura terminó desplomándose sobre una excavación abierta en un terreno lindero, situado en el 2625 de Bedford Avenue.
Investigan las causas
El Departamento de Edificios de Nueva York informó que el terreno donde se realizaban los trabajos contaba con permisos vigentes para tareas de excavación y cimentación. Sin embargo, las autoridades dispusieron la paralización total de las obras mientras avanzan las investigaciones.
Los inspectores también trabajan para determinar la estabilidad de las construcciones cercanas, ya que el derrumbe afectó parcialmente a otro inmueble lindero y dejó expuestas algunas de sus habitaciones.
Por el momento, no se estableció si las tareas de excavación tuvieron una relación directa con el colapso. Los investigadores analizan las condiciones estructurales del edificio y los antecedentes de los trabajos desarrollados en el terreno vecino.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y responsables de los organismos de emergencia supervisaron el operativo. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen la búsqueda ante la posibilidad de encontrar más víctimas entre los restos del inmueble.