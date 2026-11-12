#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
17 heridos

Sube a 8 el número de muertos por el derrumbe de un edificio en Nueva York

El colapso de un inmueble de tres pisos en el barrio de Flatbush provocó ocho muertes. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros ante la posibilidad de que haya más personas desaparecidas.

Investigan las causas del incidente. Reuters.Investigan las causas del incidente. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York, dejó un saldo de ocho personas muertas y otras 17 heridas, dos de ellas en estado crítico. El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en el barrio de Flatbush y desató un amplio operativo de rescate que continuaba durante la mañana del jueves.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), parte de la estructura cedió y cayó sobre un terreno donde se desarrollaba una obra de construcción, en la intersección de Flatbush Avenue y Bedford Avenue.

Las tareas de búsqueda permitieron recuperar seis cuerpos entre los restos del inmueble, mientras que otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas.

Entre las víctimas encontradas durante las primeras horas del jueves habría cuatro trabajadores de la construcción. Además, siete niños se encuentran entre las personas que recibieron atención médica tras el episodio.

Operativo de rescate

Unos 250 bomberos y policías participaron del operativo, que se extendió durante toda la noche. Los equipos utilizaron perros de búsqueda, herramientas especiales y maquinaria para retirar los restos de la estructura y localizar posibles sobrevivientes.

Las autoridades advirtieron que el trabajo presentaba importantes riesgos debido a la inestabilidad de los escombros y a la existencia de espacios vacíos debajo de la superficie. Por ese motivo, los rescatistas avanzaron cuidadosamente para evitar nuevos derrumbes.

El edificio afectado, ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, tenía un local comercial en la planta baja y departamentos en los pisos superiores. La estructura terminó desplomándose sobre una excavación abierta en un terreno lindero, situado en el 2625 de Bedford Avenue.

A search dog and a police officer work at the scene of a partial building collapse where, according to local reports, people are trapped in the Brooklyn borough of New York City, US, November 11, 2026. REUTERS/Angelina KatsanisPerros de búsquedas para hallar a desaparecidos. Reuters.

Investigan las causas

El Departamento de Edificios de Nueva York informó que el terreno donde se realizaban los trabajos contaba con permisos vigentes para tareas de excavación y cimentación. Sin embargo, las autoridades dispusieron la paralización total de las obras mientras avanzan las investigaciones.

Los inspectores también trabajan para determinar la estabilidad de las construcciones cercanas, ya que el derrumbe afectó parcialmente a otro inmueble lindero y dejó expuestas algunas de sus habitaciones.

Emergency personnel work at the scene of a partial building collapse where, according to local reports, people are trapped in the Brooklyn borough of New York City, US, November 11, 2026. REUTERS/Angelina KatsanisSe desplomó parte del edificio en Brooklyn. Reuters.

Por el momento, no se estableció si las tareas de excavación tuvieron una relación directa con el colapso. Los investigadores analizan las condiciones estructurales del edificio y los antecedentes de los trabajos desarrollados en el terreno vecino.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y responsables de los organismos de emergencia supervisaron el operativo. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen la búsqueda ante la posibilidad de encontrar más víctimas entre los restos del inmueble.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Es viral
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro