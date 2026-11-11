Un edificio de tres pisos se derrumbó este miércoles por la tarde en Brooklyn, Nueva York, y dejó al menos una persona muerta y otras 10 heridas, cuatro de ellas de gravedad.
Se derrumbó un edificio de tres pisos en Brooklyn y reportan al menos un muerto y 10 heridos
La construcción colapsó este miércoles por la tarde en el barrio de Flatbush. Cuatro de los heridos se encuentran en estado grave y los bomberos trabajan para rescatar a una persona que permanece atrapada.
Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rescate, mientras una persona permanecía atrapada entre los escombros, según informaron fuentes del Departamento de Bomberos de la ciudad.
El colapso ocurrió alrededor de las 16, hora local, en el barrio de Flatbush, una zona principalmente residencial del centro de Brooklyn.
Las autoridades todavía no determinaron qué provocó el derrumbe. El Departamento de Edificios de Nueva York (NYC Department of Buildings) envió personal al lugar para investigar las circunstancias del incidente.
Un muerto, 10 heridos y una persona atrapada entre los escombros
De acuerdo con la información proporcionada por un funcionario del Departamento de Bomberos a la CNN, el derrumbe dejó un saldo inicial de una víctima fatal y 10 personas heridas, de las cuales cuatro sufrieron lesiones graves.
Además, al menos una persona permanecía atrapada dentro de la estructura colapsada mientras continuaban las tareas de rescate.
Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a los bomberos trabajando sobre una gran acumulación de escombros para localizar y retirar a las víctimas.
Los equipos de emergencia también utilizaron drones para colaborar con las tareas de búsqueda y linternas para continuar trabajando a medida que disminuía la luz natural.
Al caer la tarde, decenas de bomberos seguían removiendo materiales y objetos pertenecientes al inmueble.
Por el momento, las autoridades no informaron la identidad de la persona fallecida ni precisaron las circunstancias en las que resultaron heridas las otras víctimas.
Cómo era el edificio que se derrumbó en Brooklyn
El inmueble afectado tenía tres pisos y combinaba espacios comerciales y residenciales, según explicó un funcionario del Departamento de Bomberos.
En la planta baja funcionaba un comercio, mientras que en los niveles superiores había al menos un departamento.
El edificio estaba ubicado en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn caracterizado por sus zonas residenciales y una importante comunidad afroamericana y afrocaribeña.
Junto a la estructura derrumbada se encontraba un terreno donde se desarrollaba un proyecto de construcción.
La existencia de esa obra es uno de los elementos que las autoridades deberán examinar durante la investigación, aunque todavía no se estableció ninguna relación entre los trabajos cercanos y el colapso del inmueble.
El Departamento de Edificios de Nueva York confirmó que sus inspectores se encontraban en el lugar para analizar lo sucedido.
Hasta el momento, no se difundieron conclusiones oficiales sobre posibles fallas estructurales, trabajos de construcción o cualquier otro factor que pudiera haber provocado el derrumbe.
Investigan las causas del derrumbe en Nueva York
La legisladora estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, cuya oficina se encuentra a pocas cuadras del lugar, se refirió a las condiciones del terreno lindero durante una entrevista con Spectrum News NY1.
Según explicó, anteriormente había funcionado allí un centro de atención diurna para adultos, que posteriormente quedó desocupado.
La legisladora indicó que se esperaba obtener un permiso para desarrollar un proyecto de viviendas asequibles en ese espacio.
“Estaban esperando un permiso para construir viviendas asequibles. No conocemos los detalles de por qué se derrumbó el edificio, pero lo único que sé es que probablemente estuvo descuidado”, afirmó.
Sus declaraciones reflejan una preocupación por el estado de conservación del inmueble, aunque no constituyen una conclusión técnica sobre las causas del colapso.
La investigación oficial deberá determinar si existían problemas estructurales previos y qué circunstancias desencadenaron el derrumbe.
Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona para localizar a la persona atrapada y descartar la presencia de otras posibles víctimas.
El balance de fallecidos y heridos corresponde a la información inicial difundida por los bomberos y podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate.