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Tragedia en Anatolia

Turquía: dos muertos y varios heridos tras un derrumbe en un popular destino turístico

Según expertos, el accidente fue causado por fuertes lluvias y vientos, además de las fluctuaciones de temperatura que debilitaron las famosas “chimeneas de hadas” en la región de Capadocia.

el incidente tuvo lugar a las 15:15 en el museo al aire libre de Göreme.el incidente tuvo lugar a las 15:15 en el museo al aire libre de Göreme.
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Dos personas murieron este jueves tras el derrumbe de una formación rocosa en un popular sitio turístico de Capadocia. Así lo informó el gobierno de Turquía, que también señaló que a raíz del accidente hay varios heridos.

El trágico accidente ocurrió en una región semiárida en Turquía central conocida por sus características “chimeneas de hadas”. El deslizamiento de las rocas fue provocado por las intensas lluvias registradas en la zona en los últimos días.

Impacto en el museo de Göreme

El gobernador de Nevşehir, Huseyin Kok, precisó que el incidente tuvo lugar a las 15:15 en el museo al aire libre de Göreme, un recinto turístico con control de entrada que alberga numerosas iglesias ortodoxas excavadas en la roca.

El funcionario confirmó que hay, hasta el momento, dos personas fallecidas y varios heridos. En tanto, continúan las labores de rescate.

En la última semana, la regi{on experimentó fuertes lluvias y vientos.En la última semana, la regi{on experimentó fuertes lluvias y vientos.

“Hacia las 15:15 horas se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó“, explicó el gobernador.

Alerta climática y actividades suspendidas

Desde el miércoles pasado, la región de Capadocia en Anatolia central experimentó fuertes lluvias y vientos, lo que obligó a cancelar los viajes en globo aerostático, una actividad turística muy popular en esa zona.

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Los geólogos turcos asociaron también el derrumbe de la “chimenea de hadas” con las fluctuaciones de temperatura, con ciclos de congelamiento y descongelamiento, que habrían dañado la roca, según detalló a la prensa el jefe del organismo oficial de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey.

Además, el funcionario consignó que en la base de esta “chimenea” había antiguas cuevas subterráneas que propiciaron la inestabilidad del terreno.

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