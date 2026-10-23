Una parte del histórico West Pier de Brighton, en el sudeste de Inglaterra, se derrumbó en el mar durante un episodio de fuertes vientos y oleaje. El desprendimiento quedó registrado en un video que muestra cómo una de las secciones de la estructura cedió ante el impacto de las olas.
Impactantes imágenes: una parte del histórico muelle West Pier cayó al mar en Inglaterra
El West Pier, uno de los símbolos de la ciudad inglesa, perdió parte de su estructura tras el impacto de grandes olas durante el paso de la tormenta Austen.
El hecho ocurrió en medio del avance de la tormenta Austen, que provocó interrupciones en distintos puntos del sudeste inglés. Para la región se pronosticaron ráfagas de hasta 70 millas por hora, equivalentes a unos 113 kilómetros por hora.
Simon Haffenden, un residente de Brighton que filmó el momento, relató a la BBC que observó cómo una gran ola golpeó directamente el muelle y provocó el derrumbe.
“Escuchaste el golpe de la ola y después... hubo un estruendo enorme”, contó. También describió el episodio como un momento impactante por la intensidad del ruido y la caída de parte de la construcción.
Haffenden, quien vive en la ciudad de East Sussex desde hace 16 años, dijo que tuvo la suerte de registrar la escena. Sin embargo, también expresó tristeza al ver los daños en una estructura que considera parte de la identidad local.
“Es tan emblemático”, señaló al referirse al muelle. Además, destacó su belleza y su carácter singular dentro del paisaje costero de Brighton.
Un ícono histórico
El West Pier abrió sus puertas en 1866 y se convirtió con el paso de las décadas en uno de los puntos de referencia de Brighton. Su última construcción, una sala de conciertos, se completó en 1916.
Durante su época de mayor popularidad, el muelle llegó a recibir alrededor de dos millones de visitantes. Sin embargo, su atractivo disminuyó después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de cambios en las formas de entretenimiento y de deterioro progresivo de la estructura.
El establecimiento cerró al público en 1975. Desde entonces, sus instalaciones quedaron expuestas al paso del tiempo y a las condiciones meteorológicas, mientras la construcción avanzaba hacia un estado de abandono.
A pesar de su deterioro, el West Pier conservó un lugar destacado en la imagen de Brighton. Para parte de sus habitantes, las ruinas se transformaron en un símbolo de la ciudad y en un elemento distintivo de su frente marítimo.
La caída de una nueva sección vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de una estructura histórica que lleva décadas sin funcionar como espacio público. El episodio también refleja el impacto que pueden tener los temporales sobre construcciones costeras expuestas directamente al oleaje.
El impacto del temporal
El derrumbe se produjo durante el paso de la tormenta Austen, que afectó al sudeste de Inglaterra con fuertes vientos y complicaciones en distintos puntos de la región.
Las ráfagas previstas, de hasta 70 millas por hora, equivalen a aproximadamente 113 kilómetros por hora. En esas condiciones, las grandes olas golpearon el muelle hasta provocar el desprendimiento registrado por Haffenden.
El video difundido por la BBC permite observar cómo el agua impacta contra la estructura antes de que una parte ceda y caiga al mar. El testimonio del vecino aporta una dimensión del episodio: el ruido del golpe y el estruendo posterior hicieron evidente la magnitud del derrumbe.
El West Pier permanece cerrado al público desde hace más de cinco décadas, pero continúa siendo una referencia visual e histórica de Brighton. Su deterioro progresivo no eliminó su importancia para los habitantes de la ciudad, que todavía reconocen en sus ruinas una parte de su patrimonio costero.