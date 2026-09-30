Los duques de Sussex han acusado a un fotógrafo internacional de "extraordinaria imprudencia" por haber fotografiado los terrenos del colegio al que asisten sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.
Los duques de Sussex denuncian la presencia de un fotógrafo cerca de la escuela de sus hijos
Dos hombres, ambos con mochilas, fueron vistos dando vueltas alrededor del perímetro de la escuela del príncipe Archie y la princesa Lilibet., y la policía identificó posteriormente a uno de ellos como fotógrafo de prensa internacional. Para Harry y Meghan se trata de "una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños".
Dos hombres, ambos con mochilas, fueron vistos dando vueltas alrededor del perímetro de la escuela, y la policía identificó posteriormente a uno de ellos como fotógrafo de prensa internacional.
Un portavoz del príncipe Harry y Meghan lo calificó de "una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños".
Harry, Meghan y sus hijos regresaron al Reino Unido el mes pasado tras vivir seis años en California.
Los dos hombres fueron observados tanto por personal de seguridad privada como por personal del colegio el lunes por la mañana, deteniéndose en varios puntos y mirando hacia el recinto escolar, antes de regresar a una furgoneta que la policía determinó posteriormente que era un vehículo de alquiler.
Posteriormente, se identificó a uno de los hombres como fotógrafo de una agencia de prensa europea.
El repudio de los duques
"La decisión de los fotógrafos de comportarse de esta manera en las inmediaciones de una escuela es extraordinariamente imprudente", declaró el portavoz de Harry y Meghan.
"Existe una gran diferencia entre la actividad legítima de los medios de comunicación y los fotógrafos que recorren el perímetro de una escuela, se detienen a observar el recinto y vigilan a los niños mientras realizan sus actividades diarias."
El portavoz continuó: "Independientemente de las fotografías que pudieran haber estado buscando, esto no solo fue una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de una escuela".
Los niños comenzaron el colegio en el Reino Unido a principios de septiembre, pero cambiaron de planes a los pocos días debido a la preocupación por la seguridad relacionada con el tráfico durante el trayecto escolar.
A principios de este mes, se supo que los duques de Sussex serán objeto de una revisión de su seguridad financiada con fondos públicos, tras su regreso a Sussex.
Meghan ya había compartido en Instagram un vistazo de la vida familiar en Inglaterra.
Mudanza a una nueva residencia
En agosto, se informó de que los duques de Sussex regresarían al Reino Unido y se cree que se instalarán en una propiedad privada en la zona de Cotswolds.
Su sorpresivo anuncio reavivó las preguntas sobre el nivel de seguridad financiada con fondos públicos en Gran Bretaña, un tema que ha sido durante mucho tiempo motivo de enfado para el príncipe Harry.
Se entiende que el comité que supervisa la seguridad de la realeza y las personalidades importantes, conocido como Ravec, reconsiderará el nivel de protección policial del príncipe Harry y Meghan ahora que ellos y sus dos hijos son residentes a tiempo completo en lugar de visitantes.
Ravec evaluará los riesgos a los que se enfrentan en su nuevo hogar y el tipo de desplazamientos que realizan la pareja y su familia, como las rutas habituales de viaje y los trayectos al colegio.