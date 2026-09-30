Reino Unido

Los duques de Sussex denuncian la presencia de un fotógrafo cerca de la escuela de sus hijos

Dos hombres, ambos con mochilas, fueron vistos dando vueltas alrededor del perímetro de la escuela del príncipe Archie y la princesa Lilibet., y la policía identificó posteriormente a uno de ellos como fotógrafo de prensa internacional. Para Harry y Meghan se trata de "una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños".