Lilibet pasea en bicicleta y Archie corre a su lado mientras grita: “¡Vamos! ¡Vamos!”. Después, el príncipe Harry pesca con sus hijos, Meghan Markle, con botas de agua, salta en un charco; una chimenea encendida con unos pies como testigo; paseos por el campo con su perro...
Harry y Meghan compartieron las primeras imágenes de su vida privada en Reino Unido
Con un video en Instagram, la duquesa mostró cómo juegan sus hijos, Archie y Lilibet, y otras escenas cotidianas del matrimonio y los niños. Un corazón rojo y una bandera británica acompañan el mensaje.
Y, durante todo el clip, dos emojis: una bandera británica y un corazón rojo que cuentan más que cualquier pie de foto sobre el nuevo capítulo de la familia Sussex.
Meghan Markle mostró por primera vez algunos fragmentos de su vida en Inglaterra tras su regreso al Reino Unido con el príncipe Harry y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. En un video de pocos segundos publicado en las redes sociales, la duquesa de Sussex ha recopilado imágenes de la vida cotidiana de la familia, con la banda sonora de Wake Me Up Before You Go-Go, de Wham!
El acento británico de Archie
Entre todos, quien más ha llamando la atención es Archie. Mientras su hermana pedalea, el niño la anima y, en las pocas palabras que pronuncia, se percibe un evidente acento británico. Un pequeño detalle, pero significativo ahora que ambos hermanos comenzaron a ir al colegio en el Reino Unido.
Harry y Meghan llegaron a Inglaterra el 26 de agosto, seis años después de mudarse a California tras renunciar a su papel de working royals, es decir, miembros activos de la familia real. Sin embargo, no se trata de un regreso a la corte.
Una residencia privada en Inglaterra
De hecho, los Sussex han elegido una residencia privada, y no real, como base en el Reino Unido, y seguirán conservando la casa de California y la de Portugal. Al parecer, Archie y Lilibet han sido precisamente el motivo principal por el que han decidido regresar.
Según ha informado la revista People, en estas primeras semanas la prioridad para Harry y Meghan fue permitir que los niños se adapten y comiencen con tranquilidad su nueva etapa escolar.
“Todo lo demás encajará en su momento”, ha declarado a People una fuente cercana a la pareja. “Hay mucho que hacer. Acaban de mudarse al otro lado del mundo y ha sido un periodo muy intenso para instalar a los niños. Se han centrado en eso y seguirán haciéndolo por el momento. Están felices de haber vuelto”.