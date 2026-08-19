El príncipe Harry y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, han confirmado que a finales de este mes de agosto regresarán a vivir al Reino Unido. La noticia, que ha sacudido los cimientos de la prensa británica, marca un giro drástico tras años de distanciamiento, acusaciones cruzadas y un exilio voluntario que comenzó en 2020.
El príncipe Harry y su esposa Meghan se mudarán a Reino Unido: ¿reconciliación con la Corona o cambio de vida?
Los duques de Sussex se preparan para establecer nuevamente su residencia a las afueras de Londres, en una movida que redefine la dinámica de la familia real.
La pareja, que actualmente reside en Montecito, California, trasladará su base operativa a una residencia privada en territorio británico, aunque han dejado en claro que no retomarán funciones oficiales como miembros activos de la realeza.
El factor determinante para esta mudanza es la educación de sus hijos, Archie (7 años) y Lilibet (5 años), quienes comenzarán su escolarización en el sistema educativo británico a partir de septiembre.
Un nuevo capítulo lejos de las obligaciones reales
La decisión de los Sussex no implica un retorno a las responsabilidades de "trabajadores de la corona". Según fuentes cercanas, la pareja se instalará en una propiedad privada —ajena a los bienes de la Corona— y mantendrá su enfoque en sus actuales actividades empresariales y filantrópicas independientes.
Aunque el rey Carlos III ha mostrado apertura a la posibilidad de compartir más tiempo con su familia en el ámbito privado, la situación es distinta con el príncipe William. La relación entre los hermanos continúa siendo el mayor punto de tensión en el Palacio. Expertos en la realeza sugieren que, si bien el Rey busca una tregua, la fractura con el heredero al trono permanece profunda tras las revelaciones publicadas en el libro de memorias de Harry, Spare.
El desafío de la seguridad y el entorno
Uno de los puntos más complejos del regreso es la seguridad. Harry ha mantenido una larga batalla legal con el Ministerio del Interior británico para restituir la escolta armada permanente para su familia, algo que, tras una derrota judicial previa, el príncipe consideraba un impedimento para volver. Hasta el momento, el gobierno británico no ha confirmado cambios en sus protocolos de seguridad para los Sussex, lo que mantiene el interrogante sobre cómo se gestionará la protección de la familia en su estancia de larga duración.
A pesar de las especulaciones sobre si este movimiento es definitivo, el entorno de los Sussex asegura que mantendrán sus propiedades en el exterior, planteando este regreso más como una integración necesaria para que sus hijos conozcan sus raíces, que como un abandono de su vida en Estados Unidos.
Un futuro incierto
La estancia de los Sussex pone a prueba la vigencia del Acuerdo de Sandringham de 2020. Aunque no forman parte de la familia activa, su presencia física en el Reino Unido obliga a la Corona, a la prensa y a los propios familiares a recalibrar sus posturas. La reconciliación, especialmente con William, parece hoy una tarea mucho más difícil que la simple mudanza logística.