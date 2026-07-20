Meghan Markle se encuentra ante uno de los mayores hitos de su carrera profesional en los Estados Unidos. Tras conocerse oficialmente la lista de los nominados a la 53.ª edición de los Premios Daytime Emmy, la Duquesa de Sussex celebró públicamente la primera nominación para su producción de no ficción titulada "With Love, Meghan", emitida a través de la plataforma de streaming Netflix.
Meghan Markle celebra su primera nominación a los Premios Emmy
La Duquesa de Sussex recibió la postulación por su serie de Netflix "With Love, Meghan" en la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida. El anuncio coincide con su reciente e íntimo viaje familiar al Reino Unido.
Una nominación competitiva
La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión incluyó formalmente al envío de la exactriz dentro de la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida. A través de sus canales oficiales de comunicación digital, Markle no ocultó su entusiasmo: “¡Muchísimas felicidades al increíble equipo, productores y colaboradores de With Love, Meghan en Netflix! ¡Estamos nominados al Emmy!”, manifestó la duquesa, acompañando su mensaje con postales promocionales que invitan a su audiencia a “crear asombro en cada momento”.
El reconocimiento llega apenas unos días después de su comentado viaje familiar al Reino Unido, donde junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, propiciaron un reencuentro privado con el rey Carlos III.
La producción, que se enfoca en consejos gastronómicos, decoración y entretenimiento doméstico, tendrá una dura competencia en su terna. Compartirá la nominación junto a los siguientes ciclos:
- George to the Rescue (NBC)
- The Motherhood (Hallmark Channel)
- The Wizard Of Paws (BYUtv)
- A Different Breed (Purina Films)
El ganador definitivo de la estatuilla se revelará durante la gala central que se desarrollará en el icónico Hollywood Palladium de Los Ángeles, el próximo 30 de octubre.
El fenómeno de audiencia y el nuevo panorama con Netflix
"With Love, Meghan" desembarcó en la pantalla digital en marzo de 2025 con una exitosa primera entrega, seguida por una segunda temporada en agosto y un especial de fin de año denominado With Love, Meghan: Holiday Celebration en diciembre del mismo año. Según datos oficiales provistos por la propia compañía de streaming, la segunda entrega se posicionó sólidamente como uno de los contenidos más vistos del segundo semestre de 2025, acumulando dos millones de visualizaciones globales.
Este logro artístico se produce en medio de un rediseño de las estrategias comerciales de los Duques de Sussex. Si bien en marzo de 2026 la marca de estilo de vida de Meghan (As Ever) anunció el cierre de su colaboración directa con la plataforma para empezar a operar de forma independiente, la productora del matrimonio, Archewell Productions, selló recientemente un convenio de preferencia con el gigante del streaming. Entre los futuros proyectos de la firma audiovisual, ya se planifica la realización de un largometraje bélico basado en las vivencias de un soldado afgano.