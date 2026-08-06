Tras concluir unas vacaciones en el continente europeo —donde la pareja compartió tiempo con el rey Carlos III—, Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron a su hogar en California justo a tiempo para conmemorar el cumpleaños número 45 de la duquesa de Sussex.
Meghan Markle muestra cómo pasó su cumpleaños junto al príncipe Harry
La duquesa de Sussex compartió en sus redes sociales imágenes inéditas del festejo íntimo en su residencia de Montecito. Tras regresar de un viaje por Europa, disfrutó de una mañana distendida registrada por el propio hijo del rey Carlos III.
A través de sus canales oficiales de comunicación, Markle ofreció una mirada cercana a la intimidad del festejo en su residencia de Montecito. Las imágenes iniciales la mostraron en el área exterior de la propiedad, protagonizando un chapuzón en la piscina ataviada con un traje de baño negro y sosteniendo un ramillete de globos alusivos a la fecha.
Pijama, baile improvisado y la mirada del príncipe Harry
Horas más tarde, la celebración se trasladó al interior de la propiedad. Un breve video grabado por el propio príncipe Harry captó un momento descontracturado en la cocina principal. En la secuencia se observa a Meghan vistiendo un pijama blanco con la leyenda “It's Giving Mrs.” y una corona festiva, bailando descalza alrededor de la isla central del salón. De fondo se perciben las risas del duque de Sussex, quien comenta entre risas la escena familiar.
Asimismo, la grabación registró la preparación del desayuno especial organizado para la jornada, compuesto por bagels con queso crema, tomate, salmón ahumado y batidos.
Los integrantes de la familia y el clima estival
La intimidad del encuentro también sumó a las mascotas del matrimonio, la beagle Mia y la labradora negra Pula, ataviadas con gorros de fiesta para la ocasión.
El festejo en California marca el cierre de una temporada estival de perfil activo para la familia Sussex, que previamente compartió jornadas de descanso junto a sus hijos Archie y Lilibet en playas europeas.
La difusión de estos registros expone un perfil enfocado en la vida privada y cotidiana de la pareja en Estados Unidos, distante del estricto protocolo de la corona británica pero bajo la permanente atención mediática internacional.