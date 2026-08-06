En California

Meghan Markle muestra cómo pasó su cumpleaños junto al príncipe Harry

La duquesa de Sussex compartió en sus redes sociales imágenes inéditas del festejo íntimo en su residencia de Montecito. Tras regresar de un viaje por Europa, disfrutó de una mañana distendida registrada por el propio hijo del rey Carlos III.