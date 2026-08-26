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El príncipe Harry y Meghan Markle ya están en el Reino Unido con sus hijos

Los duques de Sussex aterrizaron en un vuelo privado en el aeropuerto de Birmingham para dar inicio a una estancia prolongada. La pareja vivirá fuera de Londres y no retomará funciones oficiales dentro de la monarquía británica.

El retorno de Harry y Meghan marca un punto de inflexión en la dinámica de los Windsor. REUTERS/Hollie Adams/File PhotoEl retorno de Harry y Meghan marca un punto de inflexión en la dinámica de los Windsor. REUTERS/Hollie Adams/File Photo
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A seis años de su mediática salida de la familia real británica y su posterior radicación en Montecito, California, el príncipe Harry y Meghan Markle ya se encuentran en territorio británico. La pareja aterrizó en la tarde del miércoles en el aeropuerto de Birmingham junto a sus dos hijos, el príncipe Archie (7) y la princesa Lilibet (5), a bordo de un vuelo privado.

Según confirmaron fuentes cercanas a la logística del traslado, la llegada se concretó bajo un estricto dispositivo de privacidad y sin escolta policial oficial. Los duques darán comienzo a un periodo de residencia prolongado en una propiedad privada situada en las afueras de Londres, desligada del patrimonio inmobiliario de la Corona. A pesar del retorno a la isla, mantendrán su postura de no ejercer compromisos diplomáticos ni agenda en representación del Palacio de Buckingham.

A drone view of Broadway, a village in the Cotswolds region of Britain, August 26, 2026. There have been reports that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, have returned to Britain and are rumoured to be moving to the Cotswolds. REUTERS/Hannah McKayVista aérea de Broadway el pueblo donde se mudarían el príncipe Harry y Meghan. REUTERS/Hannah McKay

La interna palaciega y la postura del Rey Carlos III

La decisión del traslado no tomó por sorpresa al Palacio de Buckingham. El rey Carlos III fue notificado personalmente de los planes de su hijo menor el pasado domingo 16 de agosto. Desde el entorno del monarca indicaron que este expresó satisfacción ante la perspectiva de compartir más tiempo con sus nietos, aunque la Casa Real dejó en claro que no habrá modificaciones en el estatus protocolar ni en las funciones institucionales de la pareja.

Por su parte, el príncipe William y la princesa Kate también fueron puestos al tanto de la mudanza. La relación entre los hermanos continúa distante. El pasado fin de semana, la familia real mantuvo una reunión estival en el Castillo de Balmoral (Escocia) con la presencia de Carlos III, la reina Camila, los príncipes de Gales y sus hijos, la princesa Ana y los duques de Edimburgo, un encuentro donde la inminente llegada de los Sussex formó parte central de las conversaciones privadas.

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Un cambio de ritmo escolar para Archie y Lilibet

El traslado implica una transformación profunda en la rutina de los pequeños Sussex, quienes comenzarán el ciclo lectivo británico a principios de septiembre. Archie se incorporará al tercer año de la educación básica, mientras que Lilibet ingresará al primer nivel escolar.

Respecto al choque cultural y académico, Grace Moody-Stuart, directora de consultoría de The Good Schools Guide, señaló las marcadas diferencias entre la enseñanza estadounidense y la británica:

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"El sistema escolar del Reino Unido resulta sensiblemente más riguroso. Las jornadas son más prolongadas: en lugar de finalizar a las 15:30, como ocurre en la educación primaria americana, las actividades, deportes y música extienden el horario lectivo hasta las 17:00 o incluso las 18:00".

El proceso de adaptación de los niños estará guiado por sus padres en su nuevo entorno residencial, alejados del foco cotidiano de la capital británica.

El príncipe Harry junto a Meghan y sus hijos Lilibet y Archie.Con respecto a la educación de los niños, Archie se incorporará al tercer año de la educación básica, mientras que Lilibet ingresará al primer nivel escolar.

Una nueva etapa fuera de la estructura de la Corona

El retorno de Harry y Meghan marca un punto de inflexión en la dinámica de los Windsor. Tras años de distancia geográfica y acusaciones cruzadas en los medios, los duques optan por reestablecer su base familiar en Gran Bretaña, manteniendo un equilibrio entre la proximidad geográfica con la familia real y la independencia de sus vidas privadas.

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