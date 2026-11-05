Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas por un incendio en un edificio residencial de Nueva York durante la madrugada de este jueves. Los bomberos trabajaron unas tres horas para controlar las llamas en el inmueble de dos pisos, ubicado en Sunset Park, Brooklyn.
Seis muertos y siete heridos por un incendio en un edificio de Nueva York
Las llamas afectaron una vivienda de dos pisos en Sunset Park durante la madrugada de este jueves. Investigan el origen y si una batería de litio hallada tuvo relación.
El fuego comenzó poco antes de la 1:40, hora local, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Cuatro víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otras dos fallecieron después de ser trasladadas a un hospital.
Investigan cómo comenzó
Entre los heridos hay cuatro residentes y tres bomberos. De acuerdo con las primeras observaciones de los funcionarios, el incendio habría comenzado en el segundo piso y luego se habría propagado por el edificio. Las autoridades abrieron una investigación para determinar su origen.
Durante las tareas en el inmueble se encontró una batería de iones de litio. Sin embargo, el Departamento de Bomberos aclaró que todavía no se estableció si ese dispositivo provocó el fuego o tuvo alguna relación con el inicio del siniestro.