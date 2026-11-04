Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron un nuevo escenario político: los demócratas lograron recuperar el control de las dos cámaras del Congreso y modificaron el equilibrio de poder en Washington para la segunda mitad del mandato de Donald Trump.
Estados Unidos: los demócratas recuperaron el control del Congreso
El Partido Demócrata se impuso en las elecciones legislativas del martes y consiguió la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. También obtuvo victorias en varias gobernaciones y avanzó en distritos que Donald Trump había ganado en 2024.
El resultado se definió durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre, en la que se renovaron los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. Hasta entonces, los republicanos tenían mayoría en ambas cámaras.
En el Senado, los demócratas consiguieron al menos siete bancas que estaban en manos republicanas, con triunfos en estados como Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Algunas de esas victorias se produjeron en territorios que habían respaldado ampliamente a Trump en las presidenciales de 2024.
Con esos resultados, el bloque demócrata alcanzó los escaños necesarios para quedarse con la mayoría de la Cámara alta. El recuento de algunas contiendas todavía continuaba durante las primeras horas del miércoles.
También avanzaron en la Cámara de Representantes
La tendencia se replicó en la Cámara baja. Los demócratas consiguieron más de dos decenas de distritos que estaban en manos republicanas y alcanzaron la mayoría necesaria para controlar el recinto.
Entre los resultados destacados hubo victorias en distritos que habían votado por Trump en las últimas elecciones presidenciales, incluso con diferencias de dos dígitos. La derrota republicana también alcanzó algunas contiendas consideradas competitivas y territorios tradicionalmente favorables al partido.
La nueva composición del Congreso comenzará a funcionar en enero de 2027. A partir de entonces, los demócratas tendrán capacidad para bloquear proyectos impulsados por la Casa Blanca, intervenir en la aprobación de nombramientos y profundizar las investigaciones sobre la administración presidencial.
El impacto también llegó a las gobernaciones
La jornada electoral incluyó comicios para gobernador en 36 estados. En ese mapa, los demócratas consiguieron triunfos importantes y lograron cambiar el signo político de algunas administraciones.
Keisha Lance Bottoms se impuso en Georgia y se convertirá en la primera mujer afroamericana en gobernar ese estado. En Texas, Gina Hinojosa obtuvo la victoria y será la primera gobernadora latina. También hubo triunfos demócratas en Ohio e Iowa.
En Florida, en cambio, el republicano Byron Donalds ganó la gobernación y sucederá a Ron DeSantis. Su triunfo lo convertirá en el primer gobernador republicano afroamericano del país.
Un resultado que reconfigura el último tramo del mandato
Las elecciones de medio término suelen funcionar como una evaluación de la gestión presidencial y, en esta oportunidad, dejaron un cambio significativo en el Congreso.
La nueva mayoría demócrata tendrá herramientas institucionales para limitar la agenda legislativa de Trump durante los dos años restantes de su mandato. También podrá condicionar las designaciones que requieran aprobación del Senado y ejercer un mayor control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo.
Aunque el escrutinio de algunas contiendas seguía abierto, la definición del control de ambas cámaras ya marcó uno de los principales resultados políticos de la jornada electoral estadounidense.