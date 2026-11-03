Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, conocidas como midterms, una jornada electoral que se realiza a mitad del período presidencial y que puede modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Aunque Donald Trump no aparece en las boletas, el resultado tendrá consecuencias directas sobre el desarrollo de la segunda parte de su mandato.
Elecciones de medio término en Estados Unidos: qué se vota, cómo funciona el sistema y qué se juega Donald Trump
Los estadounidenses concurren a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. También se eligen gobernadores en 36 estados y se definen cargos locales. El resultado determinará cómo quedará conformado el Congreso y cuánto margen tendrá Donald Trump para avanzar con su agenda.
En estos comicios se renuevan los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. Además, los ciudadanos de 36 estados eligen gobernadores y participan en votaciones sobre distintas cuestiones locales y estatales.
A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que se define quién ocupará la Casa Blanca, las de medio término se concentran en la composición del Poder Legislativo y en numerosos cargos de los gobiernos estatales. Su resultado determinará qué partido tendrá mayoría en cada cámara del Congreso durante los próximos dos años.
Qué se vota en las elecciones de medio término
Uno de los principales cargos en disputa es la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. Sus representantes cumplen mandatos de dos años y son elegidos por distritos electorales distribuidos en los 50 estados. Cada distrito elige a un legislador.
También se ponen en juego 35 bancas del Senado, la cámara alta del Congreso. Este cuerpo está integrado por 100 senadores, dos por cada estado, que tienen mandatos de seis años. Como la renovación es escalonada, cada dos años se elige aproximadamente un tercio de sus integrantes. En esta oportunidad, además de las bancas correspondientes al turno regular, hay dos elecciones especiales para completar mandatos.
La votación también alcanza a los gobiernos estatales: 36 estados eligen gobernador. En cada jurisdicción, las boletas pueden incluir además legisladores estatales, autoridades locales, jueces y propuestas sometidas a consulta popular.
Por eso, el contenido de la elección no es idéntico en todo el país. Cada estado define sus propios cargos en disputa y las consultas que incorpora a la jornada.
Cómo funciona el sistema electoral estadounidense
El sistema electoral de Estados Unidos tiene una particularidad: no existe una única modalidad de votación para todo el país. La organización de los comicios está a cargo de las autoridades estatales y locales, por lo que los procedimientos, los plazos y las opciones disponibles pueden variar según el lugar de residencia.
Los ciudadanos habilitados pueden votar de manera presencial el día de la elección, aunque muchos estados también ofrecen alternativas como el sufragio anticipado o el voto por correo. Las condiciones para acceder a esas modalidades dependen de las normas de cada jurisdicción.
En la votación presencial, los electores reciben una boleta que incluye las candidaturas y las propuestas correspondientes a su distrito. Allí seleccionan a sus representantes para el Congreso y, según el estado, también a las autoridades estatales y locales.
El voto es directo para los cargos legislativos federales: los ciudadanos eligen a sus representantes y senadores. No se utiliza el Colegio Electoral, que es el mecanismo específico de las elecciones presidenciales.
Otra diferencia importante es que el registro electoral, los requisitos de identificación y la administración de los centros de votación también dependen de las leyes de cada estado. Por eso, no hay un procedimiento único que se aplique de la misma manera en todo el territorio estadounidense.
Por qué las elecciones pueden cambiar el poder de Trump
Aunque el presidente no se somete a votación, las elecciones de medio término suelen funcionar como una evaluación política de la gestión en curso. En este caso, el resultado definirá si el Partido Republicano conserva el control de las dos cámaras del Congreso o si los demócratas consiguen avanzar y modificar la relación de fuerzas.
El Congreso tiene un papel central en la actividad del Gobierno federal: debate y aprueba leyes, define el presupuesto, controla el gasto público y ejerce funciones de supervisión sobre el Poder Ejecutivo. Por eso, una mayoría opositora en una o ambas cámaras puede dificultar la aprobación de iniciativas presidenciales y aumentar las instancias de negociación.
La Cámara de Representantes necesita 218 bancas para alcanzar la mayoría. En el Senado, donde hay 100 integrantes, la distribución de fuerzas y el eventual voto de desempate de la vicepresidencia también pueden resultar determinantes.
En consecuencia, el resultado no modifica la duración del mandato presidencial ni implica una elección anticipada, pero sí puede alterar el margen político con el que Trump contará para impulsar sus proyectos durante los próximos dos años.
Cuándo se conocerán los resultados
El cierre de los centros de votación no significa que el resultado definitivo se conozca de inmediato. Los horarios varían según el estado y, debido a las diferencias en los procedimientos de conteo, el escrutinio puede extenderse durante varias horas o incluso días.
En algunas jurisdicciones se permite comenzar a procesar los votos anticipados y enviados por correo antes del día de la elección. En otras, esas tareas tienen restricciones y pueden demorar la publicación de los primeros datos.
Además, los resultados difundidos durante la noche electoral son preliminares. Después del conteo, las autoridades deben realizar los controles correspondientes y certificar oficialmente los resultados.
La nueva composición del Congreso comenzará a funcionar en enero de 2027. Hasta entonces, los legisladores que están en ejercicio continuarán con sus funciones.