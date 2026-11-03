Una jornada clave

Elecciones de medio término en Estados Unidos: qué se vota, cómo funciona el sistema y qué se juega Donald Trump

Los estadounidenses concurren a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. También se eligen gobernadores en 36 estados y se definen cargos locales. El resultado determinará cómo quedará conformado el Congreso y cuánto margen tendrá Donald Trump para avanzar con su agenda.