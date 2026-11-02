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Trump respaldó la estadía de Flávio Bolsonaro en EE.UU.: podrá quedarse sin límite de tiempo

El presidente estadounidense respaldó al senador brasileño y aseguró que podrá permanecer en territorio norteamericano todo el tiempo que quiera. Su llegada a Miami, vía Argentina, generó cuestionamientos políticos y diplomáticos.

Trump respaldó a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos.Trump respaldó a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su respaldo al senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien llegó a Estados Unidos después de abandonar Brasil y atravesar territorio argentino en medio de una controversia judicial. El mandatario afirmó que el dirigente podrá permanecer en suelo norteamericano durante el tiempo que desee, aunque todavía no contempla reunirse personalmente con él.

Las declaraciones tuvieron lugar durante una celebración de Halloween organizada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ante las preguntas de los periodistas, Trump también cuestionó el resultado de las recientes elecciones presidenciales brasileñas y sostuvo que Bolsonaro había recibido un trato injusto.

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"Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera", expresó el presidente estadounidense, en referencia al dirigente brasileño, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

El recorrido hasta Miami

Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, luego de salir de Brasil en medio de investigaciones judiciales y de una decisión del Supremo Tribunal Federal que había dispuesto la retención de sus pasaportes.

Su salida incluyó un paso por la Argentina. Según la información difundida, el senador ingresó junto con su esposa y sus dos hijas a Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta esa ciudad con Foz do Iguazú, en Brasil.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) and his wife Fernanda Bolsonaro arrive in Brasilia during the presidential runoff election, Brazil October 25, 2026. REUTERS/Mateus BonomiBolsonaro recibió autorización para permanecer en territorio estadounidense.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que los integrantes del grupo familiar presentaron documentación válida y que no tenían impedimentos legales para ingresar al país. Posteriormente, alrededor de las 23.30, abordaron un avión privado de la compañía Baires Fly, cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador.

La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW. Tras despegar durante la madrugada del miércoles y realizar una breve escala en territorio ecuatoriano, continuó su recorrido hasta Miami.

La autorización de Trump

El desplazamiento del dirigente brasileño generó interrogantes sobre las condiciones en las que consiguió abandonar su país y llegar a Estados Unidos.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no intervino directamente en la organización de la salida de Bolsonaro de Brasil. Sin embargo, confirmó que Trump autorizó su ingreso a territorio norteamericano.

US Secretary of State Marco Rubio speaks besides US President Donald Trump during a midterm campaign rally at Salina Regional Airport in Salina, Kansas, US, November 1, 2026. REUTERS/Evan VucciMarco Rubio explicó la autorización de ingreso a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro habría sido admitido mediante un permiso humanitario temporal. Este tipo de autorización migratoria suele tener una duración máxima de un año, por lo que las declaraciones de Trump no significan que el senador cuente con una residencia permanente en Estados Unidos.

Legisladores demócratas exigieron a Marco Rubio que aclare si Estados Unidos ayudó a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil. En Argentina, sectores opositores también cuestionaron su paso por Misiones y el uso de un avión privado para llegar a Miami.

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