Tras su salida de Brasil

Trump respaldó la estadía de Flávio Bolsonaro en EE.UU.: podrá quedarse sin límite de tiempo

El presidente estadounidense respaldó al senador brasileño y aseguró que podrá permanecer en territorio norteamericano todo el tiempo que quiera. Su llegada a Miami, vía Argentina, generó cuestionamientos políticos y diplomáticos.