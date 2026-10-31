Desde Estados Unidos, Flavio Bolsonaro volvió a pronunciarse mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que se refirió al escenario político brasileño tras el resultado electoral. Durante su intervención, reconoció el revés institucional, cuestionó el accionar del Poder Judicial y adelantó cómo continuará la estrategia de su sector político.
“Perdí frente al sistema”: Flavio Bolsonaro reapareció en redes y anticipó su estrategia política
Durante una transmisión en vivo, el excandidato presidencial brasileño cuestionó las decisiones de Alexandre de Moraes y llamó a sus seguidores a mantener la resistencia en el Congreso.
Con un discurso crítico hacia las instituciones judiciales, Bolsonaro defendió su postura frente a las decisiones de los tribunales y aseguró que su espacio no abandonará la disputa política. "Cualquier interés en el sistema. Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso", manifestó al comienzo de la transmisión.
Las críticas a Alexandre de Moraes
Uno de los principales ejes de su mensaje estuvo centrado en las acusaciones contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Bolsonaro denunció una supuesta persecución judicial y cuestionó la rapidez con la que, según su interpretación, el magistrado avanzó con determinadas decisiones después de los comicios.
"Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—", sostuvo.
Además, afirmó que pocas horas después de las elecciones, De Moraes habría impulsado medidas para restringir sus movimientos e intimidarlo. Según su relato, el magistrado tomó esa decisión sin realizar previamente una consulta a la Procuraduría General de la República.
El dirigente también cuestionó una investigación relacionada con presuntos vínculos suyos con cuentas bancarias pertenecientes a un amigo. En ese sentido, aseguró que el Banco Santander había presentado un documento oficial el mismo domingo electoral para aclarar que no tenía relación con esa empresa ni había sido titular de una cuenta en ella.
Para reforzar sus cuestionamientos, comparó estas acusaciones con otros episodios que considera infundados, entre ellos la supuesta existencia de una "contraseña maestra" y el presunto viaje de Felipe Martins, que, según afirmó, nunca se concretó.
El mensaje a sus seguidores
Pese a las críticas y al escenario adverso que describió, Flavio Bolsonaro descartó que su espacio político vaya a abandonar la actividad. Por el contrario, convocó a sus seguidores a mantener la unidad y aseguró que continuará participando activamente en la reorganización de la oposición.
"Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", expresó durante la transmisión.
También anunció que retomará el contacto frecuente con sus seguidores a través de las redes sociales, con el objetivo de intercambiar opiniones y fortalecer el liderazgo que, según señaló, le otorgaron sus simpatizantes.
En esa línea, planteó que la resistencia política tendrá como uno de sus principales escenarios el Congreso Nacional, donde su sector buscará sostener su presencia y avanzar con una estrategia legislativa.
La estrategia legislativa
Al referirse a los próximos pasos de su espacio, Bolsonaro puso el foco en la disputa por la conducción del Senado brasileño. Entre las prioridades mencionó la elección de Rogério Marinho como presidente de la Cámara alta, una instancia que considera fundamental para modificar el equilibrio de fuerzas políticas en Brasilia.
De esta manera, el dirigente planteó un cambio de estrategia: mantener la confrontación política, pero trasladar buena parte de la disputa al ámbito parlamentario.